В отношении «Торгового мира - «Кольцо» возбуждено дело о банкротстве
Компании
10 июня 2017
АА
Экономический суд Минской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» (ТМК).
Newsline.by
Информация об этом размещена на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве, сообщает TUT.BY.
Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев. Судебное разбирательство по делу назначено на 5 октября.
В феврале судом в отношении ТМК было возбуждено производство по делу о банкротстве и введен защитный период до 3 мая.
Впервые информация о том, что «Торговый Мир — «Кольцо» хотят признать банкротом, появилась в марте 2016 года. Долги компании оценивались в десятки миллионов долларов. Среди крупных кредиторов назывались компания «Версо М» российского бизнесмена азербайджанского происхождения Мехраджа Бабаева, «Белагропромбанк» и «БПС-Сбербанк». У ТМК также имелась задолженность и перед налоговой инспекцией.
«Торговый мир — «Кольцо» объединяет автомобильный и строительный рынки и торговые центры в столичном микрорайоне Малиновка. Его созданием занимался известный бизнесмен Юрий Аверьянов.
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