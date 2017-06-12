Антимонопольный комитет Украины: белорусских дорожников «дискредитировали»
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
11 июня 2017
АА
Антимонопольный комитет Украины признал, что «Дорожно-строительный трест №4» (Брест) был дискредитирован в торгах на строительство дороги в Волынской области, а их победитель получил это право «незаконно».
dst4brest.by
Напомним, тендер волынской службы автодорог, на котором отбирался подрядчик по ремонту трассы Н-22 Устилуг-Ровно, проводился в мае этого года и стал причиной скандала. Впервые в «дорожных торгах» приняла участие белорусская компания (брестский «ДСТ №4»), привлеченная на украинский договоренностями между президентами Петром Порошенко и Александром Лукашенко.
Возможное участие белорусов в ремонте украинских дорог было обговорено в апреле этого года на самом высоком уровне. По итогам встречи президентов Украины и Беларуси Петр Порошенко призвал белорусские предприятия участвовать в тендерах по строительству дорог в Украине.
«Мы договорились о том, чтобы расширить рынки Беларуси для украинских товаров, услуг. На взаимной основе. Мы ждем белорусские предприятия на тендерах по строительству дорог на территории Украины, а украинских строителей ждут различные тендеры по строительству на территории Беларуси», - заявлял тогда Петр Порошенко.
Формальные причины, по которым было отклонено предложение белорусов, заставило тех подать в АМКУ жалобу. По итогам изучения вопроса АМКУ признал, что волынская служба автодорог дискредитировала одного из участников - белорусский дорожно-строительный трест, потребовав от них документы, которые не были предусмотрены условиями торгов. В подтверждение наличия техники для ремонта дорог, белорусы должны были предоставить договоры субподряда, что не было предусмотрено тендерной документацией. Что интересно, от победителя тендера - компании «Луцкавтодор-сервис» таких договоров не потребовали, и признали их победу без всякого подтверждения наличия техники.
«Применив дискриминационный подход при рассмотрении и оценки тендерных предложений участников процедуры закупки, а именно: отклонив тендерное предложение «Дорожно-строительного треста № 4 г. Брест» и не отклонив тендерное предложение «Луцкавтодор-сервиса», которое не соответствовало условиям документации, Заказчик нарушил право «Дорожно-строительного треста № 4 г. Брест» на объективный и беспристрастное рассмотрение его тендерного предложения. Указанные действия Заказчика является нарушением одного из основных принципов осуществления государственных закупок, установленного статьей 3 Закона «О государственных закупках», а именно - недискриминация участников», - сообщается в решении АМКУ.
Будет ли заново проведен тендер и примет ли в нем снова участие белорусская сторона, пока неизвестно.
Но в любом случае у белорусов достаточно высокие шансы на победу в этом и других аналогичных торгах. Дело в том, что проводником интересов белорусских дорожников в Украине стало Управление делами Президента Республики Беларусь, которое кровно заинтересовано в освоении денег украинского бюджета и будет прилагать к этому максимум усилий.
Именно с участием УДП создана в январе 2017 года совместная компания «Белавтодор –Украина». Другими ее соучредителями стали три дорожно-строительных треста государственного холдинга «Белавтодор» (брестский ДСТ№4, гомельский ДСТ №2 и гродненский ДСТ №6). Этот пул пытается получить подряды по ремонту и строительству дорог кроме Волынской в Житомирской и Запорожской областях.
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