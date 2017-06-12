МАЗ выиграл тендер на поставку в Киев 100 автобусов

Антимонопольный комитет Украины признал, что «Дорожно-строительный трест №4» (Брест) был дискредитирован в торгах на строительство дороги в Волынской области, а их победитель получил это право «незаконно».
Конкуренцию KFC на белорусском рынке попробуют составить рестораны «Крылья», которые принадлежат самому крупному на территории бывшего СССР производителю бройлеров Юрию Косюку («Мироновский хлебопродукт»).
В поле зрения расследователей из russiangate.com попала реконструкция Федеральной службой охраны России правительственных дач в Крыму. Не опасаясь санкций, свои куски работы на них получили белорусская, украинская и немецкая компании.
В ходе контроля и учета продукции, поступающей из Беларуси в ППУ «Красная Горка», Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям запрещен ввоз сметаны и молока питьевого пастеризованного, выработанных СООО «Данон Шклов».
В Минске прошло собрание членов Ассоциации международных экспедиторов и логистики «БАМЭ». В ходе мероприятия участники обсудили актуальные вопросы в сфере транспорта и логистики, а также получили дипломы за выдающиеся результаты.
После первой неудачной попытки обанкротить ОАО "Минский завод строительных материалов" акционеры совместно с Минстройархитектуры намерены повторить маневр. Несмотря на высокий сезон, завод с октября 2016 года стоит и активно накапливает долги.
Стеклозавод «Елизово» в Осиповичском районе нового владельца пока так и не нашел: новый собственник производства от покупки отказался. Руководство завода ищет нового потенциального покупателя, но проводить торги не намерено — это слишком накладно.