"БСБ Банк" высказал недоумение решением Нацбанка об отзыве лицензии
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
15 июня 2017
АА
Руководство "БСБ Банка" высказало недоумение жесткостью решения Нацбанка, которое не соответствует выявленным нарушениям.
В связи с решение Национального банка об отзыве лицензии "БСБ Банк" просит своих клиентов до 26 июня снять все свои деньги с карточек, так как после указанной даты это сделать будет уже невозможно.
"БСБ Банк" информирует, что в связи с решением Нацбанка с 26 июня клиентам станет недоступно снятие и пополнение денежными средствами текущих счетов физических лиц и карт-счетов банка, расчеты по платежным картам банка. Поэтому "БСБ Банк" предпринял все шаги, чтобы клиенты могли беспрепятственно снять деньги со своих счетов.
Опасаясь оттока денежных средств клиентов - юридических лиц, среди которых много очень известных компаний, "БСБ Банк" также уверяет, что "находился и находится в устойчивом состоянии, обеспечивающем все интересы вкладчиков".
"Банк с превышением исполняет все основные нормативы безопасного функционирования, установленные Национальным банком", - отмечает менеджмент "БСБ Банка".
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