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"БСБ Банк" высказал недоумение решением Нацбанка об отзыве лицензии

Компании

ЕЖЕДНЕВНИК, 15 июня 2017

АА

Руководство "БСБ Банка" высказало недоумение жесткостью решения Нацбанка, которое не соответствует выявленным нарушениям.

"БСБ Банк" высказал недоумение решением Нацбанка об отзыве лицензии

В связи с решение Национального банка об отзыве лицензии "БСБ Банк" просит своих клиентов до 26 июня снять все свои деньги с карточек, так как после указанной даты это сделать будет уже невозможно.

"БСБ Банк" информирует, что в связи с решением Нацбанка с 26 июня клиентам станет недоступно снятие и пополнение денежными средствами текущих счетов физических лиц и карт-счетов банка, расчеты по платежным картам банка. Поэтому "БСБ Банк" предпринял все шаги, чтобы клиенты могли беспрепятственно снять деньги со своих счетов.

Опасаясь оттока денежных средств клиентов - юридических лиц, среди которых много очень известных компаний, "БСБ Банк" также уверяет, что "находился и находится в устойчивом состоянии, обеспечивающем все интересы вкладчиков".

"Банк с превышением исполняет все основные нормативы безопасного функционирования, установленные Национальным банком", - отмечает менеджмент "БСБ Банка".

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