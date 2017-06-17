Нацбанк отзывает лицензию "БСБ Банка" на операции с физлицами
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
15 июня 2017
АА
В связи с выявленными нарушения в деятельности ЗАО «БСБ Банк» Национальный банк отзывает с 26 июня 2017 года его лицензию в части отдельных банковских операций с физическими лицами.
Как сообщила пресс-служба Нацбанка, у «БСБ Банка» отзывается лицензия на привлечение денежных средств физических лиц на счета и во вклады (депозиты), открытие и ведение банковских счетов физических лиц, выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств физических лиц во вклады (депозиты), и размещение их на счета. Кроме того, с 26 июня "БСБ Банк" не сможет выпускать в обращение (эмиссия) банковские платежные карточки физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и осуществлять доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей). Речь идет не о временном отзыве лицензии, а о постоянном.
Как сообщает Нацбанк, до 26 июня "БСБ Банк" должен исполнять свои обязательства и по возврату физлицам размещенных ими средств. После 26 июня обязанность по возмещению средств населения возлагается уже на ГУ "Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц".
Нацбанк информирует, что вклады населения в проблемном банке будут возвращаться через ОАО "Банк Москва–Минск", которое назначено банком-поверенным по возмещению средств населения.
Согласно установленному порядку, "Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц" в течение семи рабочих дней после возникновения у него обязательств должно опубликовать в СМИ и на своем сайте информацию о месте, времени и порядке возмещения банковских вкладов (депозитов). При этом Нацбанк акцентирует внимание вкладчиков на том, что средства индивидуальных предпринимателей, размещенных в проблемном банке, возмещаться не будут.
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