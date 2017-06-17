Нацбанк: реакция БСБ на отзыв лицензии говорит о нежелании соблюдать корпоративную этику
Компании
16 июня 2017
АА
При этом в Нацбанке подчеркнули, что детали выявленных нарушений в БСБ не раскрываются, «чтобы не ухудшить репутационные потери банка».
фото: Sypernews.com
Что касается вкладчиков БСБ, то каких-то серьезных проблем Нацбанк не ожидает, так как их количество у банка незначительное. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на комментарий, полученный БелаПАН в пресс-службе Национального банка.
«В силу специфики деятельности в БСБ Банке на сегодняшний день практически нет депозитных счетов физических лиц. Основная деятельность банка по части работы с гражданами заключается в обслуживании текущих расчетных счетов, в том числе с использованием банковской платежной карточки, эмитированной данным банком», - прокомментировали в Нацбанке.
Напомним, что Национальный банк с 26 июня 2017 г. отозвал лицензию ЗАО «БСБ Банк» в части отдельных банковских операций с физическими лицами.
В БСБ Банке решение регулятора назвали жестким и не соответствующим масштабу выявленных нарушений. Между тем о деталях выявленных нарушений пока неизвестно. Их Нацбанк раскрывать не стал, ссылаясь на нежелание «ухудшить репутационные потери банка».
«Недоумение, выраженное БСБ Банком по поводу решения, принятого Национальным банком, свидетельствует прежде всего об отсутствии у банка желания наладить диалог с регулятором, что, в свою очередь, говорит об отсутствии достаточного уровня корпоративной культуры и желания соблюдать корпоративную этику», — заявили в Нацбанке.
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