Национальный аэропорт увеличил пассажиропоток более чем на четверть

Национальный аэропорт Минск подвел итоги производственной деятельности за май и пять месяцев 2017 года.

Национальный аэропорт Минск подвел итоги производственной деятельности за май и пять месяцев 2017 года. В мае 2017 года аэропортом обслужено 2 033 самолетовылета, что на 7,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Всего за пять месяцев 2017 года обслужено 9 131 самолетовылет (+ 9,8%), сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

За май 2017 года аэропорт обслужил 332 671 пассажира, прирост составил 25,8%. Количество пассажиров с января по май достигло 1 367 889 человек, что на 28,5% выше показателя прошлого года.