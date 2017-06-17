СК: способ заключения сделок на "Белорусской универсальной товарной бирже" способствует коррупции

Следственный комитет направил в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" представление, в котором указал, что способ заключения сделок при помощи биржи не обеспечивает их прозрачности, что способствует коррупции на белорусских предприятиях.

Поводом для представления стало расследование и результаты рассмотрения в суде уголовного дела по коррупции на Полоцком винодельческом заводе. Однако из полученного СК ответа следует, что ничего на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» изменено не было.

"В ответе из ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» говорится, что полученное представление рассмотрено, информация из этого документа принята к сведению, - сообщила «Ежедневнику» официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова. На этом все.

Напомним, в течение трех лет директор и замдиректора Полоцкого винодельческого завода, злоупотребляя служебным положением, причинили имущественный ущерб предприятию на общую сумму около полумиллиона рублей. А бухгалтер организации умышленно уклонилась от уплаты налогов на сумму почти 7,5 млн рублей.

Как сообщил «Ежедневнику» замначальника отдела прокуратуры Витебской области Виталий Сузанский, в 2014-2015 годах замдиректора завода по распоряжению руководителя предприятия заключила договора с минским ОДО «Биррус» о приобретении для предприятия двух автоматических упаковочных машин (МО-3 и АУМ-26) за 1,5 и 1,74 млрд неденоминированных рублей. Хотя данное оборудование можно было приобрести напрямую у производителей в России по более выгодной цене, соответственно за 1439587920 и за 280168350 неденоминированных рублей.

Схожим образом руководители завода поступили с покупкой цистерны для транспортировки спирта. Вместо приобретения ее у российского поставщика, купили у ООО «ОптТрейдПлюсРесурс» дороже на 2 003 635 тыс. неденоминированных рублей. Договора поставки заключались через ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». А владельцем обеих фирм является приятель директора госпредприятия.

"В суде руководитель завода вину свою не признал и пояснил, что закупка по более высокой цене была выгодна предприятию, потому что владелец минской фирмы предоставлял лучшие условия, - рассказал Виталий Сузанский. – Он пояснил, что ОДО «Биррус» и «ОптТрейдПлюсРесурс» давали рассрочку на уплату, и могли быстрее оборудование доставить, чем другие поставщики. А россияне требовали сразу полностью заплатить". Директор предприятия жаловался на нехватку средств на расчетном счету организации. И искренне верил, что совершает благое дело для завода, совершая эти покупки. Корыстных мотивов в его действиях при упомянутых сделках не установлено.

Однако, видимо, почувствовав вседозволенность, летом 2015 года директор и его бизнес-«партнер» предприняли попытку незаконного обогащения. Руководитель завода, вступив в сговор с владельцем упомянутых минских фирм, составили подложную товарно-транспортную накладную о якобы поставке на предприятие с ООО «ОптТрейдПлюсРесурс», уже имеющейся на заводе установки для ополаскивания стеклянных бутылок «УО-1» стоимостью 30 млн неденоминированных рублей.

Руководитель предприятия включил данную накладную в бухгалтерский учет КУПП «Полоцкий винодельческий завод». В результате у госорганизации образовалась задолженность перед столичной фирмой на упомянутую сумму.

"Деньгами, полученными от фиктивной сделки по покупке установки «УО-1», директор завода и столичный бизнесмен планировали распорядиться по своему усмотрению, но не успели, - говорит Виталий Сузанский. – Так как на расчетные счета предприятия был наложен арест постановлениями инспекции МНС по Полоцкому району".

Повышенный интерес налоговиков к винодельческому заводу возник отнюдь не на пустом месте. Главный бухгалтер предприятия с сентября 2013 года по январь 2015 года с целью уклонения от уплаты сумм налогов умышленно вносила в налоговые декларации ложные (заниженные) сведения об объемах, произведенных предприятием подакцизных товаров. Что привлекло причинение ущербу государству на сумму почти 7,5 млн деноминированных рублей. При этом действовала она с согласия директора.

"Факты уклонения от налогов главный бухгалтер завода объясняла тем, что предприятию нужны были свободные деньги для нормальной работы, - рассказал Виталий Сузанский. - То есть оборотные средства на закупку сырья, на модернизацию оборудования, на зарплату. При этом бухгалтер утверждала, что в будущем завод собирался доплатить все невыплаченные налоги".

На Полоцком винодельческом заводе не только стремились любой ценой найти деньги на модернизацию, но и в ущерб предприятию выполняли прогнозные показатели.

По словам Виталия Сузанского, замдиректора завода знала о наличии просроченной дебиторской задолженности ООО «ЮконЛТД» на сумму чуть более 154 млн неденоминированных рублей. Тем не менее, она дала специалистам отдела маркетинга указания отгрузить продукцию для этой фирмы на сумму почти 744 млн неденоминированных рублей. Это ради того, чтобы любой ценой разгрузить склады.

"Замдиректора завода вместо поиска новых рынков сбыта готовой продукции, решила выполнить прогнозные показатели по реализации готовой продукции, хранящейся на складах, не подумав о последствиях своих действий, - пояснил Виталий Сузанский. – Женщина стремилась, что называется, выслужиться перед своим начальством. В итоге продукция, поставленная на ООО «ЮконЛТД», осталась неоплаченной. Что повлекло ущерб предприятию на сумму почти 680 миллионов неденоминированных рублей".

Бывший директор завода за уклонение от уплаты сумм налогов, злоупотребление служебными полномочиями и покушение на хищение путем злоупотребления служебными полномочиями приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима со штрафом в 9,2 тыс рублей. Его заместитель по коммерческим вопросам за злоупотребление служебными полномочиями, совершенными из иной личной заинтересованности, повлекшее тяжкие последствия, приговорена к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Бывший главный бухгалтер, коей вменяется только уклонение от уплаты налогов, осуждена на три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Все они лишены права занимать определенные должности сроком на пять лет. Владелец столичных фирм за уклонение от уплаты сумм налогов, злоупотребление служебными полномочиями и покушение на хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, с учетом рассмотрения апелляционной жалобы, приговорен к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Ему присуждены штраф в 9,2 тыс. и лишение права заниматься предпринимательской деятельностью на пять лет.

Следует отметить, что выявленная на полоцком винодельческом заводе и реализовывавшаяся через ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" коррупционная схема уже не первая, выявленная правоохранителями. В начале текущего года КГБ сообщил о возбуждении ряда уголовных дел в отношении известного бизнесмена Александра Кныровича, который является учредителем и директором ООО «СарматТермо-Инжиниринг», а также десятка руководителей районных ЖКХ и других коммунальных предприятий, которые опять же через ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" долгие годы реализовывали коррупционные схемы и получали откаты за закупку оборудования и материалов у бизнесмена. Несмотря на то что данное дело еще расследуется, нет сомнений, что по результатам этого расследования на ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" будет направлено новое представление. Вот только изменится ли после этого там ситуация?