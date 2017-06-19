«Элегантное решение»: БНБ-Банк станет партнером БСБ Банка по обслуживанию физлиц

Об этом сообщает в пресс-релизе БСБ Банка 19 июня. Своим клиентам, физическим лицам, в том числе владельцам зарплатных проектов и индивидуальным предпринимателям, предлагается по упрощенной процедуре перевести счета физлиц на обслуживание в БНБ-Банк.

«При этом клиенты и далее смогут обращаться в БСБ Банк по вопросам выпуска и сопровождения карт БНБ-Банка, а также привычно пользоваться офисами и другими сервисами и продуктами БСБ Банка», – сообщается в релизе.

Банки обещают осуществить переход максимально оперативно и комфортно.

Сообщается, что согласно договоренностям, клиенты БСБ Банка получат условия, аналогичные действующим. БСБ Банк обещает также появление новых сервисов.

«Данное соглашение о партнерстве является результатом слаженной работы профессионалов обеих команд. В сложившейся ситуации нам вместе удалось найти элегантное и удобное решение в первую очередь для клиентов БСБ Банка и мы надеемся, что наши оперативные совместные действия послужат хорошим примером партнерства для банковской системы Беларуси», – отметил генеральный директор БНБ-Банка Константин Церетели.

Клиентам БСБ Банка будут выпускаться новые платежные карты БНБ-Банка. Используя эти карты, клиенты смогут снимать средства в банкоматах БСБ Банка и БНБ-Банка. Следующим шагом должно стать объединение банкоматных сетей двух банков, сообщается в релизе.

Напомним, что Национальный банк с 26 июня 2017 г. отозвал лицензию БСБ Банка в части отдельных банковских операций с физическими лицами.