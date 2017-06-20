«Белавтодор» осваивает украинский рынок

«Белавтодор» активно участвует в тендерах на строительство и ремонт автомобильных дорог Украины, сообщили в Госкомитете по имуществу Беларуси.
"По итогам электронного аукциона, состоявшегося 15 июня 2017 года, дочерняя компания холдинга "Белавтодор" ОАО "ДСТ № 2, г. Гомель" признана победителем по текущему ремонту участка автодороги Н-16 Золотоноша-Черкасы-Смила-Умань. В настоящее время выполняется процедура заключения договора", - проинформировали в ГКИ, пишет Интерфакс-Запад.
Там отметили, что право участвовать в тендерах на строительство автомобильных дорог Украины "Белавтодор" получил недавно. Соответствующее свидетельство о регистрации с правом осуществления хозяйственной деятельности на территории соседнего государства представительству дочерней компании холдинга "Белавтодор" ОАО "ДСТ № 2, Гомель" было выдано Министерством экономического развития и торговли Украины 7 июня 2017 года.
В ближайшее время аналогичную прописку на территории Украины получат дочерние компании "Белавтодора" из Бреста и Гродно, подытожили в Госкомитете по имуществу.
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