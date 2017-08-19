Руководитель Альфа-банка покидает свой пост

Решением наблюдательного совета банка исполняющим обязанности председателя правления с 1 сентября назначен нынешний зампред Станислав Пархимович. Об этом сообщает прес-службы банка.

«Акционеры и члены Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» высоко оценивают большой вклад Игоря Катибникова в развитие одного из самых динамичных и эффективных банков Беларуси. Особой оценки заслуживают усилия Игоря Васильевича по обеспечению результативной интеграции ЗАО «Альфа-Банк» и ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК» в 2012-13 гг., что позволило нам войти в первую десятку финансовых организаций по объему капитала, активов, доли на кредитно-депозитном рынке, стать одним из признанных лидеров в электронном банкинге, документарном бизнесе, поддержке крупных корпоративных клиентов, а также предприятий малого и среднего бизнеса. В прагматичной и конструктивной атмосфере развиваются отношения банка с правительством и регулятором, в чем также большая заслуга Игоря Катибникова», - отметил в своем обращении председатель наблюдательного совета банка Алексей Чухлов.

О новом месте работы Катибникова не сообщается, в своем обращении он говорит лишь об открытии новых профессиональных горизонтов.