Компания Menu Group приобрела грузинский бизнес Delivery Hero

Menu Group (UK) Limited, онлайн-сервис доставки готовой еды в Армении, Грузии и Беларуси, которому принадлежит служба доставки еды в Минске и Могилеве, сообщила о покупке подразделения маркетплейса заказов и доставки еды Delivery Hero в Грузии.

8 августа компания Delivery Hero Group, глобальный маркетплейс заказов и доставки еды, и Menu Group (UK) Limited, онлайн-сервис доставки готовой еды в Армении, Грузии и Беларуси, объявили, что Foodpanda Georgia - подразделение Delivery Hero в Грузии, продана компании Menu Group, действующей на местном рынке под брендом Menu.ge.

«Наша команда проделала огромную работу в Грузии, но мы фокусируемся на рынках, в которых у нас сильная лидирующая позиция. Уход с некоторых рынков позволяет нам сосредоточить усилия и ресурсы в тех странах, где у нас есть существенный потенциал для роста», - прокомментировал Никлас Ойстберг, исполнительный директор Delivery Hero.

«Волна консолидаций продолжается, это быстрый путь достижения необходимых объемов для эффективной деятельности на относительно небольших рынках. Мы очень благодарны нашим коллегам из Foodpanda за совместное создание рынка доставки готовой еды в Грузии. Изменения будут сопровождатьсянашим фокусированием на улучшении качества и скорости доставки во всех трех странах деятельности», - отметил директор Menu Group Ваган Керобян

Компании Menu Group принадлежит служба доставки еды в Минске и Могилеве – Menu.by, которая открылась в октябре 2016 года и осуществляет доставку из более чем 200 кафе и ресторанов.