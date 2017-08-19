Приостановлены поставки в Россию продукции Молодеченского молочного комбината
Компании
09 августа 2017
АА
Причиной Россельхознадхор называет обнаружение остатков линкомицина в твороге из Молодечно.
фото: Sovetclub.ru
Россельхознадзор введет временное ограничение на поставку молочной продукции в РФ с еще одного белорусского предприятия с 10 августа. Об этом сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, передает ТАСС.
"В связи с повторным выявлением в твороге остатков линкомицина Россельхознадзор вынужден ввести временные ограничения на поставку продукции с белорусского предприятия "Молодечненский молочный комбинат". Ограничения вводятся 10 августа", - сказал Данкверт.
Как отметил глава ведомства, также будет введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении "Гродненский мясокомбинат" по причине выявления в свинине ципрофлоксацина и энрофлоксацина.
Ранее Россельхознадзор ограничил поставки с ряда предприятий Беларуси, в число которых вошли: Молочная компания "Новогрудские дары", Пружанский молочный комбинат, Слуцкий сыродельный комбинат, Слуцкий сыродельный комбинат - Любанский филиал.
Также Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки сыворотки сухой молочной, произведенной ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка", в связи с ранее введенными ограничениями и повторным обнаружением наличия остатков антибиотиков в сухой молочной сыворотке. Ограничение на поставку введено в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований.
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