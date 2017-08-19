Трейдинг – реальный бизнес с банковским Форексом MTBankFX

МТБанк вместе с командой трейдеров Financier и основателем H2T Георгием Вербицким рассказал про инвестирование в финансовые инструменты на конференции «Бизнес на финансовых рынках».

Конференция «Бизнес на финансовых рынках» была посвящена современным трендам инвестирования в финансовые инструменты: от классических рынков до криптоактивов. Спикеры говорили о правовом поле и платформах для работы на рынке Форекс, а главное о том, что в трейдинге возможно построить реальный бизнес. Для этого необходимы надежное юридическое обоснование, инфраструктура для бизнеса, важен опыт и наблюдение за актуальными тенденциями.

О правовых основах торговли на международных финансовых рынках в Беларуси рассказал юрист Александр Винокуров и председатель АРФИН Алексей Сидров. Они обозначили, в чем привлекательность белорусской форекс-юрисдикции, и объяснил, почему следует торговать в Беларуси. Сергей Хведченя из команды трейдеров Financier говорил о том, как остаться в трейдинге надолго и найти свою нишу на рынке. Известный трейдер и основатель H2T Георгий Вербицкий рассказал о современных трендах инвестирования в финансовые инструменты, а также о следующем поколении технологий – криптономике.

Ситуация на рынке Форекс для Беларуси изменилась в марте 2016 года, когда в силу вступил Указ Президента Республики Беларусь от 04.06.2015 № 231 «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс». Это дало возможность развиваться рынку Форекс в Беларуси, появились возможности, которыми стоит воспользоваться. В первую очередь это льготное налогообложение. В частности, до 1 марта 2019 года физические лица освобождаются от уплаты подоходного налога.

«Ситуация, которая сложилась на рынке, была проанализирована в МТБанке. Было принято решение запустить площадку MTBankFX – первый банковский Форекс. Это не просто платформа, а целая инфраструктура, где выход на настоящий Форекс не рекламный слоган, а реальная работа. Это стало возможным потому, что MTBankFX – пример международного партнерства МТБанка и брокера с мировым именем, члена банковской ассоциации Швейцарии, Dukascopy Bank SA», – отмечает Роман Молодяшин, трейдер и форекс-тренер MTBankFX.

MTBankFX дает возможность работать на финансовых рынках с реальным выводом сделок на внешнего контрагента. У брокера MTBankFX прямой доступ к международной ликвидности по технологии ECN и чистые котировки. MTBankFX дает большой набор инструментов – 54 валютные пары, 12 фондовых индексов, 2 марки нефти, золото, серебро, медь, природный газ. Это реальная возможность получать дополнительный доход в своей стране надежно и безопасно.

Преимущества MTBankFX

Ввод и вывод средств без лимитов в течении 24 часов прямо на карту

Комиссия за снятие, ввод/вывод средств – 0%

Узкие спреды – от 0,19 пункта

Освобождение от налогов до 2019 года

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