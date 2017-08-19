Выручки больше, прибыли – меньше. «Милавица» и предприятия группы SFG отчитались за полугодие
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
09 августа 2017
АА
По итогам первого полугодия продажи группы Silvano Fashion Group выросли на 7,2%. Но примерно на столько же (на 7%) сократилась чистая прибыль владельца «Милавицы», Lauma и их дистрибуционных компаний в СНГ, Балтии и В. Европе.
People.onliner.by
Как сообщается в отчете SFG, объем продаж группы в первом полугодии составил 32,8 млн евро, что на 7,2% больше чем в аналогичном периоде прошлого года.
В Беларуси продажи группы выросли на 2%, составив 9,3 млн евро . За шесть месяцев были открыты 5 новых собственных магазинов, еще 2 появились в июле. Отмечено, однако, что «белорусская экономика в настоящий момент не демонстрирует никаких признаков стабилизации».
На российском рынке продажи выросли на 5,9% - до 18,3 млн евро. В течение шести месяцев на этом рынке появилось 6 новых собственных магазинов. В июле появились еще 3 новые торговые точки холдинга.
Благодаря продолжающимся инвестициям в собстенную розницу SFG впервые преодолел рубеж в 100 фирменных магазинов. По итогам первого полугодия их число составило 102 точки, из которых 63 находятся в Беларуси, 32 – в России и 7 – в странах Балтии. Также холдинг имеет 579 франчайзинговых магазинов.
В Украине продажи SFG выросли на 69,1% - до 1,5 млн евро.
Однако, несмотря на рост продаж на ключевых рынках, объемы валовой и чистой прибыли SFG пошли вниз. Так, сумма чистой прибыли составила 5,7 млн евро, что на 7% меньше чем в первом полугодии 2016 года.
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