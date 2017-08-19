Обанкротилась группа «Корпорация», реконструировавшая санаторий «Беларусь» в Сочи
Компании
10 августа 2017
АА
Суд признал несостоятельным ООО «Финансово-строительная группа (ФСГ) „Корпорация“». В ходе банкротства претензии к «Корпорации» предъявил сочинский санаторий «Беларусь», реконструкцию которого проводила строительная компания
фото: Ttkufo34.ru
Суд признал несостоятельным ООО «Финансово-строительная группа (ФСГ) „Корпорация“», которое в 2012 году взяло на себя обязательства по достройке проблемных домов ростовского концерна «Вант» в Сочи.
В ходе банкротства претензии к «Корпорации» предъявил сочинский санаторий «Беларусь», реконструкцию которого проводила строительная компания, пишет «Коммерсантъ». Возможно, за счет бюджетных средств, которые выделялись для достройки проблемных домов в Сочи, ФСГ пыталась решить какие-то свои вопросы, не имея намерения выполнять обязательства перед дольщиками, полагают некоторые участники строительного рынка.
Инициатором банкротства ФСГ стала компания «Интерпроект» с суммой долга 36 млн руб., также свои требования в реестре кредиторов установило государственное учреждение управления делами президента Республики Беларусь «Санаторий „Беларусь“», заявленная сумма претензий на текущий момент составляет 22 млн руб., однако в суде рассматриваются иски санатория к строительной компании по нескольким другим договорам.
В 2012 году «Корпорация» заключила ряд контрактов с санаторием «Беларусь», в том числе на капитальный ремонт объектов парковой структуры, хозяйственного блока и коттеджей, также компания получила подряд на строительство бассейна для филиала санатория в Красной Поляне. Тогда же мэрия Сочи объявила о привлечении ФСГ «Корпорация» в проект достройки проблемных домов ростовского концерна «Вант», позиционируя застройщика как крупного участника рынка, имеющего достаточные ресурсы для обеспечения жильем более тысячи дольщиков.
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