В форматности премии "Лидер потребительского рынка-2017" произойдут изменения
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
10 августа 2017
АА
Церемония вручения ежегодной республиканской премии «Лидер потребительского рынка» в этом году пройдет в обновленном формате.
Как сообщили "Ежедневнику" в оргомитете премии, новинкой этого года станут специальные дипломы «Лидер бизнеса – 2017» и «Лидер управления – 2017». Ими будут отмечены руководители и собственники компаний.
«Наша основная задача – привлечь внимание потребителей к товарам и услугам белорусских предприятий» – отметил председатель оргкомитета премии, глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. «Безусловно, нужно понимать, что за успехами предприятий всегда стоит неустанный труд руководителей и владельцев. Каждодневные усилия этих людей заслуживают награды».
Обновления коснутся и знака премии. Сохранив прежнюю концепцию белорусской вышиванки, он станет более ярким и узнаваемым. Знак представляет собой ромб красного цвета, стилизованный под элементы белорусского орнамента, с кириллической надписью в середине.
"Использование в знаке белорусской символики является для нас принципиальным, так как позволяет подчеркнуть белорусское происхождение товара, ставшего на основных рынках нашей страны синонимом качественного продукта. Мы хотим поддержать белорусский язык и культуру, а также отметить трудолюбие белорусского народа", - пояснили в организаторы премии.
Ежегодная республиканская премия «Лидер потребительского рынка» («Лидер года») учреждена группой компаний «Медиа партнер», работающей в Беларуси более десяти лет при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.
Лауреаты премии определяются экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, профильных министерств и ведомств, масс-медиа и науки. В 2017 году церемония награждения пройдет в 3-й раз.
В 2016 году лауреатами премии стали более тридцати предприятий.
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