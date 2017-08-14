На предприятии Русака «Унибокс» введен защитный период
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
11 августа 2017
АА
Заявление о начале производства о банкротстве некогда известного предприятия «Унибокс», подконтрольного бизнесмену Сергею Русаку, подал «Приорбанк».
Unibox.by
Согласно данным, размещенным в Едином госреестре сведений о банкротстве, защитный период будет действовать до 11 ноября этого года.
«Унибокс» - одно из первых коммерческих предприятий Минска и резидентов СЭЗ «Минск». Соинвесторами в него были итальянцы, оно специализировалось на производстве кроненпробки для безалкогольной и пивоваренной промышленности, металлической тары для лакокрасочной и химической промышленности, а также оборудования для молочно-товарных ферм. Для практического применения сельхозоборудования «Унибокс» имел два сельскохозяйственных филиала в Червенском районе, там же, по распоряжению Александа Лукашенко, в его управление пытались отдать Смиловичский государственный аграрный колледж.
Тема оборудования для АПК и стало причиной проблем для основателя этого бизнеса Сергея Русака, который в середине 2010-х входил в топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси. Неплатежи колхозов и отменный контракт с «Белагросервисом» подкосили к началу 2015 года его бизнес. На предприятии перестали платить, начались увольнения и суды, компания также стала хроническим должником бюджета.
В группу, подконтрольную Сергею Русаку и его партнерам, в свое время входили такие подразделения как «Белинтербокс» (выведение элитного племенного скота в Червенском районе), «Альфа-Калор» (производство отопительного оборудования), «Экспо Инокс» (производство систем дымоудаления), «Ферабокс» (производство сеялок, полуприцепов, культиваторов), «Полифас» (производство теплоизоляционных материалов), «БетонБокс» (производство строительных конструкций) и «ТехБокс» (проектирование и строительство животноводческих ферм).
Суд признал несостоятельным ООО «Финансово-строительная группа (ФСГ) „Корпорация“». В ходе банкротства претензии к «Корпорации» предъявил сочинский санаторий «Беларусь», реконструкцию которого проводила строительная компания
Menu Group (UK) Limited, онлайн-сервис доставки готовой еды в Армении, Грузии и Беларуси, которому принадлежит служба доставки еды в Минске и Могилеве, сообщила о покупке подразделения маркетплейса заказов и доставки еды Delivery Hero в Грузии.
По итогам первого полугодия продажи группы Silvano Fashion Group выросли на 7,2%. Но примерно на столько же (на 7%) сократилась чистая прибыль владельца «Милавицы», Lauma и их дистрибуционных компаний в СНГ, Балтии и В. Европе.
Как Беларусь выполняла союзный договор, где белорусский бизнес нашел нефть, кто помог погасить литовский энергодолг и купил белорусскую долю «Славнефти». EJ.BY и его генпартнер МТБанк представляют историю ТЭК Беларуси в 1991-2016 годах.
Очередным «приобретением» инвестиционной компании «Зубр Капитал», управляющей двумя фондами прямых инвестиций в Беларуси, стал крупный производитель гибкой упаковки и самоклеящейся этикетки в СНГ и Восточной Европе «Унифлекс».