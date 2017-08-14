«Марко» запустит меховой комбинат в начале 2018 года
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
12 августа 2017
АА
Об этом сообщил генеральный директор холдинга «Марко» Николай Мартынов.
Advis.ru
По словам бизнесмена, в строительство уже вложено 22 млн долларов, а весь объем инвестиций составляет 40 млн долларов. «Марко» приступило к найму штата – на новом производстве планируется трудоустроить 500 человек.
«Главных специалистов пошлем на учебу в Турцию — там есть возможность прохождения практики на аналогичных производствах, занимающихся овчиной», - рассказал в интервью «СБ. Беларусь сегодня». - По пушнине пригласим к себе итальянских профессионалов — они будут обучать персонал на месте. К сожалению, ни у нас, ни в других странах СНГ сегодня нужные нам кадры не готовят. Поэтому будем подбирать «смежников» — химиков и других специалистов».
По словам Николая Мартынова, аналогов этому производству нет ни в России, ни в Украине.
«Ведь наш комбинат будет состоять из четырех, даже пяти фабрик — переработки пушнины, овчины, пошива изделий из этого сырья. Плюс — у нас имеются все технические возможности, чтобы работать со шкурами мелкорогатого скота: телят, коз и других. Так комплексно в этом направлении пока никто не работает», - отметил руководитель холдинга.
Заготовки и кожтовары, а в будущем и сырье, «Марко» будет завозить для мехового комбината из Индии. Там заключено 2 контракта на сумму 10 млн долларов.
«Что касается пушнины — на 80% она будет белорусской. Сегодня у нас много зверохозяйств, занимающихся выращиванием норки. Ежегодно получают до миллиона шкурок, а нам потребуется в три раза меньше, – рассказал Николай Мартынов. - А вот по овчине будет сложнее — мех наших и российских овец пригоден только для грубых изделий, подкладок для обуви. Для производства одежды необходимы тонкорунные овцы, но они в нашем климате жить не хотят, хотя овцеводческие хозяйства и пытались их адаптировать. Придется закупать импорт. В целом предприятие будет перерабатывать 300 тысяч овечьих шкур, 250 — пушнины, оно сможет выпускать 7 тысяч курток, шуб и других вещей из меха и 10 тысяч — из овчины. Это не считая мелких изделий и продукции из шкур телят и коз».
Курирует в холдинге строительство мехового комбината дочь бизнесмена Раиса, которая сейчас проживает в США.
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