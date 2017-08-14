Президент наградил «Савушкин продукт» кумачом и пообещал присоединить новые колхозы
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
12 августа 2017
АА
В ходе завершающей стадии своей поездки в Брестскую область Александр Лукашенко посетил одно из самых передовых предприятий молокоперерабатывающей отрасли – «Савушкин продукт».
На заводе президент вручил коллективу предприятия почетное государственное знамя за особые достижения в хозяйственном развитии.
«Это не только знак высокого признания заслуг всего вашего коллектива, но и показатель той народной любви, которую смог завоевать "Савушкин продукт". Продукция предприятия сегодня на столе практически в каждой семье», - констатировал Александр Лукашенко. Как было отмечено, в прошлом году также на экспорт было отправлено продукции на сумму 210 млн долларов.
Во время посещения предприятия был поднят вопрос о дополнительных инвестициях «Савушкина продукта» в собственную сырьевую зону. Сегодня она состоит из присоединенного в 2005 году филиала «Савушкино», выкупленного в 2016 году предприятие «Каленковичи». В настоящее время завершается присоединение к заводу сельхозпредприятия «Каменецкая пуща».
«За последние 10 лет компания направила на расширение и модернизацию своего производства почти 300 млн долларов. Важно, что деньги идут не только на техническое оснащение и строительство новых производственных объектов, но и на укрепление сырьевой базы. Общество расширяет свои производственные мощности, приобретая специализированные сельхозпредприятия, реконструируя животноводческие комплексы, обновляя дойное стадо. При таком внимании к источникам сырья вы всегда обеспечены натуральным молоком, и притом самого высокого качества, - сказал глава государства.
Речь идет о возможном присоединении к «Савушкину продукту» некоторых отстающих сельхозпредприятий Брестской области. В частности, было отмечено, что такое решение могло бы пойти на пользу как бизнесу, так и государству. В результате таких преобразований появляется возможность эффективнее использовать производимое в стране сырье, увеличивать заработную плату на присоединенных предприятиях и налоговые поступления в бюджет.
"Я лоббирую увеличение поступлений в государственный бюджет. Конечно, и ему (ОАО "Савушкин продукт") должна быть выгода. У него одна проблема - сырье. Если бы от этого сырья, которое я бы ему отдал, государство бы получило больше, я бы не задумываясь это сделал. Какая разница: частник или нет. Да, он получит больше, ну и хорошо. Но все равно эффект от тонны молоко выше будет, чем сейчас", - сказал президент.
Он поручил до 1 января проработать эти вопросы и посчитать, какой эффект может получить государство после принятия соответствующего решения. Александр Лукашенко также призывал белорусских чиновников смелее действовать при принятии подобных решений и избавляться от "советских забабонов".
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