«Роскачество» забраковало школьный сарафан бобруйской «Славянки»

Причем, при маркировке производитель скрыл лучшие характеристики продукта. Как отметило «Роскачество», «производитель ввел в заблуждение покупателя, указав на маркировке изделия недостоверный состав ткани (подкладки), из которой изготовлен сарафан (50 % – вискоза, 50 % – полиэстер)». Но фактически подкладка на 100 % состоит из вискозы – и это лучше. « Однако такое несоответствие говорит о том, что, возможно, входящее сырье на данном предприятии не контролируется», - подытоживают эксперты.
Окраска изделия оказалась устойчивой к воздействию стирки, дистиллированной воды, глажения, органических растворителей, трения (сухого). Однако краситель, входящий в состав сарафана (а именно в состав его подкладочной ткани), оказался неустойчив к воздействию «пота».
«В целом изделие сшито качественно, однако для соединения деталей из основной ткани выбран слишком широкий шов. Этот сарафан практически не мнется в процессе носки и прослужит своей владелице достаточно долго: ткани, из которых сшит сарафан, устойчивы к истиранию, а само изделие выдерживает мощную разрывную нагрузку. Однако на нем будут образовываться катышки (пилли), что потребует дополнительных затрат на их удаление», отметили специалисты.
Также в веерное исследованием, в ходе которого «Роскачеством» были проанализированы 75 образцов продукции из России, Беларуси, Италии и Китая, попал сарафан кобринского производителя «Трикотажторг». Он произведен по заказу белорусского бренда Choupette. К этой продукции практически нет претензий, и она отнесена к качественным товарам.
Всего к товарам с нарушениями попала почти половина исследованных образцов сарафанов – 33.
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