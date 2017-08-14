Известная итальянская luxury-компания выходит на рынок Беларуси
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
13 августа 2017
АА
Компания Safilo Group, занимающаяся производством очков под собственными и лицензионными брендами, объявила о выходе на рынки Беларуси и Казахстана.
Luxe.co
Как сказано в сообщении, выход на рынки этих стран «с высоким потенциалом роста» способствуют достижению одной из ключевых целей стратегического плана компании до 2020 года – расширению коммерческую сеть Safilo до 40 стран в мире».
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