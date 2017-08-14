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Известная итальянская luxury-компания выходит на рынок Беларуси

Компании

ЕЖЕДНЕВНИК, 13 августа 2017

АА

Компания Safilo Group, занимающаяся производством очков под собственными и лицензионными брендами, объявила о выходе на рынки Беларуси и Казахстана.

Известная итальянская luxury-компания выходит на рынок Беларуси

Luxe.co

Как сказано в сообщении, выход на рынки этих стран «с высоким потенциалом роста» способствуют достижению одной из ключевых целей стратегического плана компании до 2020 года – расширению коммерческую сеть Safilo до 40 стран в мире».

Продукция Safilo производится на фабриках в Италии, Словении, США и Китае. В ее портфеле такие бренды как Safilo, Polaroid, Carrera, Smith, а также лицензионные марки  Banana Republic, BOSS, Dior,  Fendi, Givenchy, Jimmy Choo, Marc Jacobs, Max Mara, Pierre Cardin, Saks Fifth Avenue, Tommy Hilfiger и другие . 

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