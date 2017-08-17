Россельхознадзор сообщил о продолжающихся попытках ввоза в РФ «запрещенной» молочки из Беларуси
Компании
17 августа 2017
АА
15 августа в Краснинском районе Смоленской области на автодороге М 1 «Москва – Минск» сотрудники пограничной службы ФСБ РФ по Смоленской области задержали 20 тонн сухой сыворотки из Беларуси.
фото: Newsyou.info
Груз был передан Управлению Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
Установлено, что сухая сыворотка выработана в Беларуси открытым акционерным обществом «Кобринский МСЗ». Вместе с тем в настоящее время поставки с данного предприятия в Российскую Федерацию ограничены вследствие неоднократного выявления в производимой продукции остатков лекарственных препаратов, сообщает Россельхознадзор.
Отправителем груза явилось минское ООО «АвтоПять», в соответствии с сопроводительными документами груз следовал в Московскую область.
На груз наложен арест. Его владельцу груза предстоит заплатить штраф от 300 до 500 тысяч рублей.
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