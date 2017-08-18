Нацбанк вернул БСБ Банку право работать с физлицами
Компании
18 августа 2017
АА
Лицензионные полномочия ЗАО "БСБ Банк" на осуществление банковских операций с физическими лицами восстановлены с 18 августа.
фото: Ok-online.by
Полномочия восстановлены «с учетом проделанной ЗАО "БСБ Банк" работы по устранению выявленных в ходе проверки банка нарушений и недостатков в его деятельности», сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Банку возвратили право привлекать денежные средства физических лиц на счета и во вклады (депозиты), открывать и вести банковские счета физлиц; выдавать ценные бумаги, подтверждающие привлечение денежных средств физических лиц во вклады (депозиты), и размещение их на счета; выпускать в обращение банковские платежные карточки физических лиц; осуществлять доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами физических лиц.
При этом Нацбанк указал банку на необходимость «обеспечить эффективное функционирование систем внутреннего контроля (в части выявления и пресечения подозрительных финансовых операций) и корпоративного управления (в частности, исключение условий возникновения конфликта интересов)».
Регулятор обещает продолжить мониторинг мер, принимаемых ЗАО "БСБ Банк" по выполнению данных решений.
Лицензия БСБ Банка на работу с физлицами была отозвана 26 июня этого года.
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