Нацбанк вернул БСБ Банку право работать с физлицами

Лицензионные полномочия ЗАО "БСБ Банк" на осуществление банковских операций с физическими лицами восстановлены с 18 августа.

Полномочия восстановлены «с учетом проделанной ЗАО "БСБ Банк" работы по устранению выявленных в ходе проверки банка нарушений и недостатков в его деятельности», сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Банку возвратили право привлекать денежные средства физических лиц на счета и во вклады (депозиты), открывать и вести банковские счета физлиц; выдавать ценные бумаги, подтверждающие привлечение денежных средств физических лиц во вклады (депозиты), и размещение их на счета; выпускать в обращение банковские платежные карточки физических лиц; осуществлять доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами физических лиц.

При этом Нацбанк указал банку на необходимость «обеспечить эффективное функционирование систем внутреннего контроля (в части выявления и пресечения подозрительных финансовых операций) и корпоративного управления (в частности, исключение условий возникновения конфликта интересов)».

Регулятор обещает продолжить мониторинг мер, принимаемых ЗАО "БСБ Банк" по выполнению данных решений.

Лицензия БСБ Банка на работу с физлицами была отозвана 26 июня этого года.