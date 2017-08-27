По каким правилам работают контактные центры?

Для многих компаний использование в работе контактных центров – производственная необходимость. Ведь колл-центры обеспечивают прямую связь между фирмой и клиентом, обрабатывают поступающую информацию и с успехом реализуют поставленные задачи.

История контактных центров своими корнями уходит в 72-й год прошлого века. С тех пор многое изменилось в процессах ведения бизнеса и экономике, но суть таких учреждений осталась прежней – изучать потребительский спрос, предлагать новые товары и услуги, проводить опросы населения.

Современный call-центр Спасибо Телеком – это целый организм, работающий по своим правилам, но учитывающий законы рынка. Аутсорсинговая компания, как правило, разрабатывает определенную стратегию общения с потенциальными клиентами, что в дальнейшем помогает соразмерять качество, прибыль и расходы, а также обеспечивать устойчивый подъем фирмы и положительное отношение к ней коллег по цеху.

Очень важно компании-заказчику и контактному центру организовывать именно совместную работу, чтобы вместе повышать эффективность труда и обеспечивать рентабельность колл-центров, а также повышать качество предоставляемых услуг. Отмечено, что именно Сотрудничество повышает прибыль до 35%, при этом уменьшая затраты до 25%.

Как строится работа между колл-центром и заказчиком?

На начальном этапе Сотрудничества очень важно оценить материальную составляющую – правильно просчитать доходы и расходы, рассмотрев три варианта развития событий – реалистический, оптимистический, пессимистический. Это позволит заказчику принять верное решение о том, надо ли вообще прибегать к услугам контактного центра.

На следующем этапе важно определиться с целевой аудиторией, что в дальнейшем позволит повысить уровень обслуживания, соответственно, прибыль.

Далее операторам следует создать необходимые условия для деятельности, оборудовав их рабочие места и предоставив соответствующее программное обеспечение.

В последующем важно регулярно проводить мониторинг деятельности и оценивать эффективность продаж для того, чтобы оценивать рентабельность работы контактного центра.

Важными правилами работы аутсорсинговой компании является дисциплинированность сотрудников, которые должны быть всегда на связи, грамотны, коммуникабельны, вежливы, стрессоустойчивы, не должны высказывать недовольство и навязывать личное мнение.