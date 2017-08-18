«Салео-Кобрин» получит от китайцев почти 80 миллионов долларов под гарантии правительства

Экспортно-импортный банк Китая предоставит ОАО "Салео-Кобрин" кредит на 78,96 млн долларов для реализации проекта "Организация производства по изготовлению современных пневмо- и гидроцилиндров, прецизионных хромированных штоков и труб".

Средства будут выделены в рамках реализации кредитного соглашения между правительством Беларуси и Экспортно-импортным банком Китая от 15 мая 2017 года, сообщает БЕЛТА.



«Беларусбанк" является банком-агентом по обслуживанию кредита.

Минфину поручено осуществлять расчеты по кредиту за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на текущий и последующие финансовые годы на обслуживание и погашение внешнего государственного долга.

Предусмотрено также заключение договора о порядке использования и погашения этого кредита с ОАО "Салео-Кобрин", ООО "Салео" - управляющая компания холдинга", Брестским облисполкомом и ОАО "АСБ Беларусбанк".