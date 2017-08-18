Владельцы «Бремино Групп» нашли подрядчика на строительство логистического центра в Болбасово
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
18 августа 2017
АА
Им стал польский холдинг Unibep, известный в Беларуси по возведению гостиницы «Виктория» и торгово-развлекательного комплекса в Гродно.
Infograd.by
Как сообщают польские СМИ, между «Бремино Групп» и Unibep подписано соглашение о строительстве в Болбасово логистического центра стоимостью 12,77 млн евро. Начать возведение объекта планируется с третьего квартала этого года, завершить объект намечено на четвертый квартал 2018 года.
Логистический центр является частью самого крупного проекта, намеченного к реализации владельцами национального транзитного оператора «Бремино Групп» Николаем Воробьем, Александром Зайцевым и Алексеем Олексиным. Это - мультимодальный промышленно-логистический комплекс «Бремино-Орша», для размещения которого выделены 230 га земли в районе Болбасово Оршанского района. В рамках комплекса предполагается возвести 190 тыс. кв.м. складских и 280 тыс.кв.м. производственных площадей. Первую очередь - подъездную дорогу, склады и автомобильный терминал – намечается сдать в 2018 году.
Напомним, в настоящее время продолжает свою деятельность правительственная рабочая группа по этому объекту. Она рассматривает, в том числе, вопрос придания ему специального статуса – создания особой экономической зоны со специальным правовым режимом. По замыслам представителей «Бремино Групп», создание особых условий активизирует интерес потенциальных инвесторов и ускорит реализацию масштабного проекта. В качестве потенциальных участников проекта ранее назывались крупнейшие международные игроки – гонконгская China Merchants Group и эмиратская DP World.
В 2016 году «Бремино Групп» ввела в эксплуатацию свой первый объект – терминал «Бремино-Брузги» (10 тыс. кв.м. складских помещений). В планах также строительство транспортно-логистического комплекса «Бремино-Берестовица» (5 тыс. кв. м. складских помещений).
Первый подрядчик «Бремино Групп» польская компания Unibep построила в Минске гостиницу «Виктория» к проходившему в 2014 году чемпионату мира по хоккею, выступает генподрядчиком по возведению в Гродно крупного торгового центра для братьев Байко, а также подписала договор по строительству теннисного центра на базе ФОК «Серебрянка».
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