Региональный ретейлер приблизился к столице

Солигорский ретейлер «Радуга-свет» на этой неделе повышал лояльность жителей Дзержинска устроенным для них фестивалем «Радуга- fest».

Достаточно платежеспособный районный центр, похоже, может стать стартовой площадкой для экспансии бизнеса Андрея Зайца на рынок столицы.

Праздник, который прошел 19 августа с 12.00 до 23.00, включал различные конкурсы, концерт и праздничный фейерверк и, по сути, стал альтернативой Дню города, который традиционно отмечается 3 июля.

Супермаркет «Радуга», а также аффилированные с ним ресторанов «Теремъ» и «Гудзон», открылись в самом конце 2016 года. До этого сеть, которую с 2004 года развивает солигорский бизнесмен Андрей Заяц, концентрировалась в Солигорске и Слуцке. Как говорится на официальном сайте ретейлера, в настоящее сеть «Торгового дома «Радуга-свет» насчитывает 12 магазинов в Солигорске, Слуцке, открывшиеся в декабре 2016 года объекты в Дзержинске и городском поселке Красная Слобода (Солигорский район), а также 7 ресторанов «Теремъ» и «Гудзон».

Андрей Заяц является уроженцем Слуцка, у него два образования, он – маркетолог и экономист. На базе его предприятия некоторое время функционировал инкубатор малого предпринимательства, а сам он состоял членом Совета по развитию предпринимательства при Миноблисполкоме и был главой Совета по развитию предпринимательства Солигорского района.

В Солигорске, где концентрируется большинство заведений сети, «Радуга» успешно конкурирует с «Короной», «Еврооптом», «Виталюром», Mart Inn и Green. В Дзержинске за год она потеснила “Евроопт”. По данным МАРТ, в 2015 году “Торговый дом “Радуга –свет” занимал 28 –е место по розничному обороту продуктами питания в Беларуси, опережая брестские «Продтовары», Торговый дом «На Немиге», минские «Заводский райпищеторг» и «Постторг».