«Зерновой король», начинавший бизнес в Беларуси, задержан в Москве

В России задержан глава группы компаний «Настюша» Игорь Пинкевич. Бизнесмен, под контролем которого находится почти три десятка хлебозаводов, элеваторов и мелькомбинатов, был взят под стражу по обвинению в особо крупном мошенничестве.

Как пишет «Коммерсантъ», Пинкевич собрал около 60 млрд российских руб. на строительство жилищных комплексов «Царицыно» в Москве и вывел значительную часть средств за границу или потратил на другие проекты. В окружении бизнесмена говорят, что он готов был достроить ЖК, продав свои активы.

EJ.BY в своем проекте «Сделано в Беларуси. 400 компаний-легенд белорусского бизнеса» рассказывал историю бизнесмена.

Компанию «Настюша» отставной военнослужащий Игорь Пинкевич вместе с супругой Людмилой создал в Минске в 1992 году. В столицу Беларуси, на родину отца, он переехал из Хабаровска. Супруги начали с обмена белорусского трикотажа на казахстанское зерно и уже к середине 1990-х годов «Зерновая компания «Настюша» превратилась в одного из крупнейших зерновых трейдеров на территории бывшего СССР.

Игорю Пинкевичу не удалось получить белорусское гражданство, и в 1998 году он становится российским гражданином, а в 2001 году переносит штаб-квартиру из Минска в Москву. Некоторое время на территории Беларуси работал торговый дом, но в 2006 году он был продан.

В 2000-х годах «Настюша» — один из крупнейших агрохолдингов на территории бывшего СССР. В Казахстане компании принадлежат 16 элеваторов и 12 сельхозпредприятий, в Москве компания контролирует до 70% московского рынка муки и 25% рынка хлебобулочных изделий, им принадлежат 15 элеваторов и комбинатов хлебопродуктов в регионах России. В Литве «Настюша» становится владельцем комбикормового завода, пяти птицефабрик и семи свинокомплексов, в Латвии — авиакомпании VIP Avia. Тогда же бизнесмен начинает инвестировать в московскую недвижимость.

В кризис 2010 года компания не может погасить кредиты, и банки обращаются в суды. Сначала Пинкевичу удается договориться с большинством кредиторов о реструктуризации задолженности, но усугубление общей экономической ситуации привело к постепенному распаду холдинга. Банки продолжают взыскивать долги с «Настюши» в 2016 году.

