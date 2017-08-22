“Зубр Капитал” признан самой активной инвесткомпанией в Центральной и Восточной Европе

Согласно ежеквартальному рейтингу Global League Tables 2Q 2017, «Зубр Капитал» вошел в число наиболее активных фондов в Центральной и Восточной Европе. Это стало возможным благодаря двум сделкам, реализованным во втором квартале 2017 года.

«Индустрия PE&VC во всем мире, за исключением США, довольно молодая. А в странах Emerging Market (EM) по сути является стартапом. С одной стороны, «Зубр Капитал» оказался «в нужном месте в нужное время», а с другой стороны мы провели фундаментальную подготовительную работу, это дало нам возможность закрыть сделки, - комментирует генеральный директор «Зубр Капитал» Олег Хусаенов. - Мы начали нашу деятельность в 2010 году и только благодаря нашей кропотливой ежедневной работе нам удалось закрыть фонд и проинвестировать в растущие белорусские частные компании. И поэтому мы уверены, что этот темп мы выдержим и дальше».

Напомним, в апреле 2017 «Зубр Капитал» инвестировал в крупнейший белорусский ecommerce 21vek.by и в автоклассифайд av.by. В начале августа компания обнародовала информацию о подписании партнерских соглашений с крупнейшим в СНГ и Восточной Европе производителем флексоупаковки Uniflex. Также в портфеле фонда находится производитель банковского ПО - компания SoftClub. Институциональным инвестором Zubr Capital Fund I стал Европейский банк реконструкции и развития.

«Объективно именно сейчас в частном секторе Беларуси создались условия для возможности прихода фондов прямых инвестиций. Частный сектор наиболее оказался готов инфраструктурно, по мышлению, по возможности трансформации», - отметил генеральный директор «Зубр Капитал» Олег Хусаенов