“Зубр Капитал” признан самой активной инвесткомпанией в Центральной и Восточной Европе
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
22 августа 2017
АА
Такую информацию опубликовал американский портал PitchBook.com, отметивший активность бизнеса Олега Хусаенова в первой половине 2017 года.
myfin.by
Согласно ежеквартальному рейтингу Global League Tables 2Q 2017, «Зубр Капитал» вошел в число наиболее активных фондов в Центральной и Восточной Европе. Это стало возможным благодаря двум сделкам, реализованным во втором квартале 2017 года.
«Индустрия PE&VC во всем мире, за исключением США, довольно молодая. А в странах Emerging Market (EM) по сути является стартапом. С одной стороны, «Зубр Капитал» оказался «в нужном месте в нужное время», а с другой стороны мы провели фундаментальную подготовительную работу, это дало нам возможность закрыть сделки, - комментирует генеральный директор «Зубр Капитал» Олег Хусаенов. - Мы начали нашу деятельность в 2010 году и только благодаря нашей кропотливой ежедневной работе нам удалось закрыть фонд и проинвестировать в растущие белорусские частные компании. И поэтому мы уверены, что этот темп мы выдержим и дальше».
Напомним, в апреле 2017 «Зубр Капитал» инвестировал в крупнейший белорусский ecommerce 21vek.by и в автоклассифайд av.by. В начале августа компания обнародовала информацию о подписании партнерских соглашений с крупнейшим в СНГ и Восточной Европе производителем флексоупаковки Uniflex. Также в портфеле фонда находится производитель банковского ПО - компания SoftClub. Институциональным инвестором Zubr Capital Fund I стал Европейский банк реконструкции и развития.
«Объективно именно сейчас в частном секторе Беларуси создались условия для возможности прихода фондов прямых инвестиций. Частный сектор наиболее оказался готов инфраструктурно, по мышлению, по возможности трансформации», - отметил генеральный директор «Зубр Капитал» Олег Хусаенов
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