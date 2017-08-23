"Белавиа" вновь устроит распродажу авиабилетов

"Белавиа" 24 августа вновь устраивает распродажу авиабилетов на свои рейсы. Их можно будет купить в любую страну всего за 30 евро.

Как сообщается на сайте авиакомпании, по акции, которая продлится всего в течение суток 24 августа, авиабилеты на рейсы компании можно будет приобрести за 30 евро в одну сторону. Плюс придется оплатить таксы и сборы.

Продажа будет осуществляться только на сайте белорусской авиакомпании и действует только на прямые рейсы "Белавиа". Билеты можно будет приобрести на любые регулярные маршруты авиакомпании за исключением в/из Бейрут и Жуковский.

Акционный период путешествия начинается с 15 октября 2017 года и заканчивается 15 декабря 2017 года. При этом максимальный срок пребывания в пункте назначения не может быть больше одного месяца.

Как обычно, при покупке билетов в рамках акции пассажиров нельзя будет изменять время и дату вылетов. Не действует и возврат билетов. При неиспользовании билета на первом участке места аннулируются по всему маршруту и пассажир на втором участке не будет приниматься к перевозке, уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается.

Перечень направлений и акционную стоимость билетов на регулярные направления можно посмотреть на сайте авиакомпании.