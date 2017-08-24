Зарибко открыл первый магазин Spar в Беларуси

Первый магазин голландской сети Spar, франшизу которой приобрел бизнесмен Александр Зарибко, открылся 24 августа на Партизанском проспекте в Минске.
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Александр Зарибко – российский бизнесмен белорусского происхождения – владеет в Беларуси компанией “Юнифуд”, которой принадлежат около 50 магазинов под брендами «Алми» и Zakrama. Уроженец Пинска инвестирует в Беларуси с 2005 года. До 2016 года магазины под брендом «Алми» работали также в России, но они их продал.
Как уже сообщалось, франшизу голландского ретейлера SPAR International Александр Зарибко приобрел еще в конце 2016 года. В планах бизнесмена - открытие до 2020 года 60 торговых объектов бренда, включая областные города.
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