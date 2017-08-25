ОАО "АСБ Беларусбанк" планирует осуществлять эмиссию платежных карт UnionPay. Это предусматривает меморандум о взаимопонимании, подписанный между Беларусбанком и UnionPay International (КНР).
Как сообщает БЕЛТА, целью меморандума является установление отношений стратегического партнерства, развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества сторон, а также достижение взаимопонимания по проведению совместных проектов.
Прежде всего, это касается организации обслуживания держателей карточек платежной системы UnionPay в сети банкоматов Беларусбанка, организаций торговли и сервиса, сотрудничающих с банком в соответствии с договорами по эквайрингу.
"Мы придаем большое значение этой встрече и связываем ее с большими бизнес-перспективами. Беларусбанк активно наращивает сотрудничество с финансовыми институтами КНР в различных сферах бизнеса", - отметил председатель правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Виктор Ананич.
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