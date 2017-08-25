"Белоруснефть" откроет представительство в Индии

РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" откроет в Индии официальное представительство. Штаб-квартира представительства будет расположена в штате Ассам в восточной части страны.

Одной из главных задач новой структуры станет развитие дальнейшего сотрудничества с компаниями Oil India и Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC), сообщает БЕЛТА.

В первую очередь речь идет о взаимодействии БелНИПИнефть с государственной нефтяной компанией Индии Oil India, второй в стране по объемам разведки и добычи. В числе основных видов деятельности геологоразведка, добыча и транспортировка углеводородов, сжиженный природный газ.

Как сообщалось, в настоящее время реализуется пилотный проект на основе контракта между "Белоруснефтью" и Oil India по реабилитации нефтяного месторождения Дигбой, которое является одним старейших нефтяных месторождений в мире и первым в Азии. Его разработка на севере штата Ассам велась с конца XIX столетия, долгое время оно считалось самым крупным в Индии, однако сейчас не разрабатывается.

В соответствии с контрактом сотрудники БелНИПИнефть оказывают комплексные инжиниринговые и консультационные услуги для возобновления эксплуатации месторождения. Проект включает 12 этапов, в том числе обработку и интерпретацию данных сейсморазведки, составление геологических и гидродинамических моделей. Также сотрудники научно-инжинирингового центра "Белоруснефти" разрабатывают рецептуры и композиции реагентов для интенсификации добычи, ограничения водопритока на этом месторождении.

Впоследствии будут подготовлены соответствующие рекомендации и программа мероприятий по интенсификации добычи, с инженерным сопровождением промысловых работ. Индийский рынок новый для "Белоруснефти". Успешная работа на нем будет способствовать расширению международного сотрудничества и укрепления имиджа белорусской компании как современной высокотехнологичной инжиниринговой организации.