"Белоруснефть" откроет представительство в Индии

РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" откроет в Индии официальное представительство. Штаб-квартира представительства будет расположена в штате Ассам в восточной части страны.
Одной из главных задач новой структуры станет развитие дальнейшего сотрудничества с компаниями Oil India и Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC), сообщает БЕЛТА.
В первую очередь речь идет о взаимодействии БелНИПИнефть с государственной нефтяной компанией Индии Oil India, второй в стране по объемам разведки и добычи. В числе основных видов деятельности геологоразведка, добыча и транспортировка углеводородов, сжиженный природный газ.
Как сообщалось, в настоящее время реализуется пилотный проект на основе контракта между "Белоруснефтью" и Oil India по реабилитации нефтяного месторождения Дигбой, которое является одним старейших нефтяных месторождений в мире и первым в Азии. Его разработка на севере штата Ассам велась с конца XIX столетия, долгое время оно считалось самым крупным в Индии, однако сейчас не разрабатывается.
В соответствии с контрактом сотрудники БелНИПИнефть оказывают комплексные инжиниринговые и консультационные услуги для возобновления эксплуатации месторождения. Проект включает 12 этапов, в том числе обработку и интерпретацию данных сейсморазведки, составление геологических и гидродинамических моделей. Также сотрудники научно-инжинирингового центра "Белоруснефти" разрабатывают рецептуры и композиции реагентов для интенсификации добычи, ограничения водопритока на этом месторождении.
Впоследствии будут подготовлены соответствующие рекомендации и программа мероприятий по интенсификации добычи, с инженерным сопровождением промысловых работ. Индийский рынок новый для "Белоруснефти". Успешная работа на нем будет способствовать расширению международного сотрудничества и укрепления имиджа белорусской компании как современной высокотехнологичной инжиниринговой организации.
В России задержан глава группы компаний «Настюша» Игорь Пинкевич. Бизнесмен, под контролем которого находится почти три десятка хлебозаводов, элеваторов и мелькомбинатов, был взят под стражу по обвинению в особо крупном мошенничестве.
Экспортно-импортный банк Китая предоставит ОАО "Салео-Кобрин" кредит на 78,96 млн долларов для реализации проекта "Организация производства по изготовлению современных пневмо- и гидроцилиндров, прецизионных хромированных штоков и труб".
За сколько Беларусь продала свои магистральные газопроводы, как начиналась БелАЭС, кто кредитует модернизацию энергетики и сколько топливных войн пережила страна. EJ.BY и его генпартнер МТБанк представляют историю ТЭК Беларуси в 1991-2016 годах.
С 12 по 24 сентября во Франкфурте будет проходить международный автосалон - крупнейшее в мотор-шоу, на котором традиционно доминируют европейские производители. Премьер заготовлено много, но грядущая выставка может запомниться не только ими.
Загрязнение воды и воздуха, исчезновение растений и животных, ядерные утечки... Как сегодня решаются экологические проблемы рассказал "Ежедневнику" глава Генерального директората по вопросам окружающей среды Европейской комиссии Джордж Кремлис.