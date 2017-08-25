Финансовая милиция обсудила с бизнесом вопросы лжепредпринимательства
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
25 августа 2017
АА
В Комитете госконтроля рассмотрены вопросы противодействия лжепредпринимательству и защиты бизнеса от недобросовестных контрагентов.
В Комитете государственного контроля под председательством заместителя председателя Комитета госконтроля – директора ДФР Игоря Маршалова прошло совещание по вопросам противодействия лжепредпринимательству и защите бизнеса от недобросовестных контрагентов, сообщила пресс-служба КГК.
В мероприятии приняли участия работники Комитета госконтроля, Министерства по налогам и сборам, а также представители Республиканской конфедерации предпринимательства, Белорусской научно-промышленной ассоциации, Белорусского союза предпринимателей, Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. проф. М.С.Кунявского и др.
Участниками мероприятия отмечена актуальность проблемы лжепредпринимательства, выражена уверенность в необходимости искоренения данного явления, а также положительно оценена наметившаяся динамика в противодействии ему. Представители бизнес-сообщества отметили, что в целом предпринимаемые в стране меры положительно сказались на противодействии лжепредпринимательству. При этом было обращено внимание на необходимость дальнейшего совершенствования мер и способов защиты бизнеса от недобросовестных контрагентов, поскольку имеются отдельные проблемы в правоприменении, связанном с признанием контролирующими органами первичных учетных документов не имеющими юридической силы.
Подводя итоги совещания, руководитель финансовой милиции Беларуси Игорь Маршалов положительно оценил необходимость подобного рода мероприятий и выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве на постоянной основе с бизнес-сообществом для обсуждения возникающих проблем.
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