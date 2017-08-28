Белорусские мебельщики хотят освоить рынок Судана

Представители делегации Национальной ассамблеи Судана встретятся с руководством концерна "Беллесбумпром" и ознакомятся с образцами белорусской мебели.
Как сообщила пресс-служба концерна, часть делегации во главе с министром нефти и газа Судана Османом Абдельрахманом встретится с председателем концерна "Беллесбумпром" Юрием Назаровым, директорами мебельных предприятий концерна и ознакомится с продукцией ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" в фирменном торговом центре производителя в п. Щомыслица.
Во время встречи планируется обсудить вопросы поставки белорусской мебели в Судан (первый контракт ОАО "Слониммебель" с суданским потребителем уже заключен), а также возможные варианты промышленной кооперации и подготовки кадров в Беларуси для суданских деревообрабатывающих производств и ряд других вопросов.
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