Белорусские мебельщики хотят освоить рынок Судана

Как сообщила пресс-служба концерна, часть делегации во главе с министром нефти и газа Судана Османом Абдельрахманом встретится с председателем концерна "Беллесбумпром" Юрием Назаровым, директорами мебельных предприятий концерна и ознакомится с продукцией ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" в фирменном торговом центре производителя в п. Щомыслица.

Во время встречи планируется обсудить вопросы поставки белорусской мебели в Судан (первый контракт ОАО "Слониммебель" с суданским потребителем уже заключен), а также возможные варианты промышленной кооперации и подготовки кадров в Беларуси для суданских деревообрабатывающих производств и ряд других вопросов.