Банк развития планирует привлечь 60 миллионов долларов кредита от МБРР
Компании
29 августа 2017
АА
Банк развития Беларуси обсуждает с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) привлечение займа на 60 млн долларов для поддержки малого и среднего бизнеса.
фото: Realt.onliner.by
Это следует из указа президента №300 от 24 августа "О привлечении внешнего займа и проекте международного договора", который опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Глава государства согласился с привлечением Банком развития Беларуси внешнего займа Международного банка реконструкции и развития в сумме 60 млн долларов. Он будет выдан под гарантию правительства на финансирование проекта "Расширение доступа к финансированию микро-, малых и средних предприятий в Республике Беларусь".
Совету Министров поручено обеспечить предоставление гарантии правительства МБРР в погашении гарантированного займа, а также в уплате процентов и иных платежей в соответствии с условиями займа.
Президент одобрил проект соответствующего гарантийного соглашения в качестве основы для переговоров и уполномочил Министерство экономики на их проведение и подписание документа при достижении договоренностей.
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