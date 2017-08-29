Belkanton Group открывает сеть оффлайн-магазинов

Компания Belkanton Group, являющаяся крупным поставщиком товаров для офиса в сегменте B2B, создает сеть собственных специализированных оффлайновых магазинов «Офистон» в Минске.

Первый открылся в центре белорусской столицы на улице Сурганова.

«Мы вошли в сегмент B2C еще три года назад, открыв онлайн-магазин. Но, как показала практика, нашим клиентам этого было недостаточно – они хотели воочию видеть товары и «пощупать» их руками. В результате мы открыли свой первый оффлайн-магазин», - рассказала соучредитель Belkanton Group Елена Ахвледиани.

По ее словам, магазин компании создан по европейскому образцу и, являясь уникальным для Беларуси, ничем не отличается от таких же в Германии или Франции. Единственной нестандартной особенностью является наличие канцбара – собственной разработки компании. Благодаря ему посетители смогут на практике испытать продукцию и сделать осознанный выбор.

На сегодняшний день в магазине продается порядка 8 тысяч наименований товаров

«Мы ориентированы на широкую аудиторию», отмечает Елена Ахвледиани. – «Канцелярскими товарами пользуются все, поэтому мы ориентируемся и на школьников, и на офисных сотрудников, и на тех, кто занимается творчеством, как хобби. В перспективе планируем расширять линейку продукции за счет товаров для профессионалов – художников, декораторов, дизайнеров».

В дальнейшем Belkanton Group планирует расширять свое присутствие в B2С сегменте и открыть магазины «Офистон» в других районах города.