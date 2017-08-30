Не IT единым. Белорус сделал в CША бизнес на торговле медом и попал на страницы Forbes
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
30 августа 2017
АА
В одном из последних номеров Forbes рассказал о могилевчанине Дмитрии Григоровиче, который рискнул заняться бизнесом в одной из самых конкурентных ниш американской экономики.
Nina Robert/Forbes
28-летний бизнесмен - уроженец Могилева. Он приехал в Нью-Йорк в 2015 году, а до этого, как Дмитрий Григорович рассказал Forbes, на родине занимался дистрибуцией продовольственных товаров для местных сетей.
В 2015 году он основал и стал генеральным директором компании Apiterra, продукция которой – сырой мед с различными добавками – сегодня продается на Amazon и в около 1000 магазинах США от штата Мэн до Атланты (на сайте компании, правда, говорится о 350 торговых точках). Apiterra выпускает мед, который спешивается с различными ягодами, фруктами и приправами. Для американцев, которые традиционно потребляют мед с чаем вместо сахара, этот продукт необычен. Дмитрий Григорович пытается приучить их кушать натуральный продукты с овсянкой, тостами, творогом, сыром и использовать при выпечке. Он не скрывает, что в становлении бизнеса ему помогло участие в американо-российской программе помощи детям Чернобыля, по которой он в детстве много времени провел в семьях американцев и выучил язык.
Первым проектом бизнесмена в США должна была стать организация поставок и продаж березового сока. Для этого он зарегистрировал компанию, купил бочки сока и отправил его для упаковки в Нью-Джерси. Но для раскрутки бизнеса, как оказалось, нужен 1 млн долларов, которого у него не оказалось. Тогда в ход пошел запасной вариант – организация поставок меда с добавками на американский рынок. Его партнером и соучредителем Apiterra стал IT-бизнесмен Олег Свирчев. Он известен своими хостинг-проектами и онлайн-сервисами loaddy.com и snowd.com, но решил вложиться в производство меда под Гродно. Еще одним соучредителем медового бизнеса на сайте названа Дарья Зарубина.
Первая упаковка с продуктами Apiterra прибыла в Нью-Йорк осенью 2015 года. Вместе с двумя сотрудниками Дмитрий Григорович начал продавать их на рынке Лонг-Айленда. Потом медом Apiterra, стоящий от 4,99 до 5,99 долларов за 226-граммовую баночку (8 унций), заинтересовались местные магазины.
К настоящему времени бизнес расширился до оптовой компании, Apiterra продает сырой мед в пекарни и пивоварни, в ближайших планах бизнесменов – поставки меда в кафе одной из IT-компаний. Первый операционный год владельцы Apiterra планируют закрыть с продажами на 1 млн долларов.
Когда председатель наблюдательного совета парфюмерно-косметической фабрики «Сонца» Сергей Левин в 2011 году, в разгар жесточайшего валютного кризиса, запускал завод, казалось, удача от него отвернулась.
Кто строил в Беларуси в 1990 - е, кому принадлежат рынки, как пытался договориться Knauf и когда достроили Белорусский цементный завод. EJ.BY и его генпартнер МТБанк представляют историю строительной отрасли и девелопмента в 1991-2016 годах.
В России задержан глава группы компаний «Настюша» Игорь Пинкевич. Бизнесмен, под контролем которого находится почти три десятка хлебозаводов, элеваторов и мелькомбинатов, был взят под стражу по обвинению в особо крупном мошенничестве.
Для многих компаний использование в работе контактных центров – производственная необходимость. Ведь колл-центры обеспечивают прямую связь между фирмой и клиентом, обрабатывают поступающую информацию и с успехом реализуют поставленные задачи.
Количество проданных за январь-июль 2017 года по Минску квартир, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось на 7%. При этом некоторые утверждают, что цены снова идут вниз. Почему упал спрос и есть ли вероятность обвала цен?