Не IT единым. Белорус сделал в CША бизнес на торговле медом и попал на страницы Forbes

В одном из последних номеров Forbes рассказал о могилевчанине Дмитрии Григоровиче, который рискнул заняться бизнесом в одной из самых конкурентных ниш американской экономики.

28-летний бизнесмен - уроженец Могилева. Он приехал в Нью-Йорк в 2015 году, а до этого, как Дмитрий Григорович рассказал Forbes, на родине занимался дистрибуцией продовольственных товаров для местных сетей.

В 2015 году он основал и стал генеральным директором компании Apiterra, продукция которой – сырой мед с различными добавками – сегодня продается на Amazon и в около 1000 магазинах США от штата Мэн до Атланты (на сайте компании, правда, говорится о 350 торговых точках). Apiterra выпускает мед, который спешивается с различными ягодами, фруктами и приправами. Для американцев, которые традиционно потребляют мед с чаем вместо сахара, этот продукт необычен. Дмитрий Григорович пытается приучить их кушать натуральный продукты с овсянкой, тостами, творогом, сыром и использовать при выпечке. Он не скрывает, что в становлении бизнеса ему помогло участие в американо-российской программе помощи детям Чернобыля, по которой он в детстве много времени провел в семьях американцев и выучил язык.

Первым проектом бизнесмена в США должна была стать организация поставок и продаж березового сока. Для этого он зарегистрировал компанию, купил бочки сока и отправил его для упаковки в Нью-Джерси. Но для раскрутки бизнеса, как оказалось, нужен 1 млн долларов, которого у него не оказалось. Тогда в ход пошел запасной вариант – организация поставок меда с добавками на американский рынок. Его партнером и соучредителем Apiterra стал IT-бизнесмен Олег Свирчев. Он известен своими хостинг-проектами и онлайн-сервисами loaddy.com и snowd.com, но решил вложиться в производство меда под Гродно. Еще одним соучредителем медового бизнеса на сайте названа Дарья Зарубина.

Первая упаковка с продуктами Apiterra прибыла в Нью-Йорк осенью 2015 года. Вместе с двумя сотрудниками Дмитрий Григорович начал продавать их на рынке Лонг-Айленда. Потом медом Apiterra, стоящий от 4,99 до 5,99 долларов за 226-граммовую баночку (8 унций), заинтересовались местные магазины.

К настоящему времени бизнес расширился до оптовой компании, Apiterra продает сырой мед в пекарни и пивоварни, в ближайших планах бизнесменов – поставки меда в кафе одной из IT-компаний. Первый операционный год владельцы Apiterra планируют закрыть с продажами на 1 млн долларов.