"Беллегпром" планирует объединить некоторые предприятия

"Планируется кооперация "БелКредо" с "Камволем", потому что они близки по ассортименту и техоснащенности. Для Оршанского льнокомбината ближайший партнер - "Знамя индустриализации", здесь планируется тесное сотрудничество. Думаю, для начала лучший вариант - передача права владения акциями, а в дальнейшем можно рассмотреть возможность присоединения. Также планируется, что Оршанский льнокомбинат будет размещать заказы на пошив одежды в "Свiтанке". А потом мы посмотрим, как углубить кооперацию", - сказал председатель концерна.

Николай Ефимчик отметил, что еще одним примером кооперации могут стать "Моготекс" и Слонимская камвольно-прядильная фабрика, пишет БЕЛТА.

"Все документы подготовлены. Речь идет о присоединении, и это будет абсолютно правильно, потому что они близки по специфике своего производства", - пояснил он. Также глава "Беллегпрома" обратил внимание, что Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение готово к тому, чтобы наладить кооперацию с "Речицким текстилем".