Работы на полигоне «Северный» планируется продолжать еще около 10 лет

Несмотря на закрытие нынешней осенью полигона твердых коммунальных отходов «Северный», что под Минском, работы по его дегазации будут продолжены.

Напомним, как сообщила на пресс-конференции пару недель назад первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина, полигон коммунальных отходов «Северный» будет закрыт с 1 октября.

Вместе с тем, как сообщил «Ежедневнику» директор СООО «ТДФ Экотех-Северный» Валерий Лаптёнок, работы по дегазации полигона могут занять еще около 10 лет. По словам Валерия Лаптенка, сейчас его компания работает над 6-ой очередью системы дегазации «Северного», которая будет являться завершающим этапом работ по извлечению свалочного газа из скопившегося здесь мусора. В рамках данного проекта планируется пробить 37 новых скважин, проложить 2 магистрали трубопроводов общей протяженностью 800 метров и установить 3 распределительных коллектора. Планируется, что проект 6-ой очереди будет подготовлен уже в октябре.

Электростанция на полигоне «Северный» под Минском была установлена белорусско-швейцарской компанией "ТДФ "Экотех" в 2013 году. С тех пор ее мощность возросла с 2,8 МВт до 5,6 МВт. Энергоустановки на полигоне «Северный» позволяют сокращать вредные выбросы в атмосферу более чем на 80 тысяч тонн СО2 в год и вырабатывать электроэнергию, которой бы хватило на обеспечение квартир небольшого райцентра.