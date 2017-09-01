"Белоруснефть" получила в Эквадоре новый приток нефти
Компании
01 сентября 2017
АА
Специалисты "Белоруснефти" в ходе строительства новой скважины на месторождении Армадильо в Эквадоре получили фонтанный приток нефти дебитом 100 т в сутки.
Согласно полученным данным, речь можно вести об открытии новой залежи - в пласте Hollin. Сейчас на скважине проводятся промысловые исследования для определения потенциала объекта. Эта будет вторая залежь углеводородов, открытая белорусскими нефтяниками за последний месяц в этой южноамериканской стране. В начале августа при строительстве скважины Армадильо-2 в пласте Volcanica были отмечены повышенные газопоказания. Геофизические исследования и последующие данные этого объекта подтвердили, что здесь открыта новая залежь - из пласта Volcanica.
Эквадор стал второй после Венесуэлы латиноамериканской страной, где "Белоруснефть" приступила к добыче нефти. Речь идет о месторождении Армадильо на блоке 55. При реализации договора выполнены геологические исследования на основе данных сейсморазведки, моделирование, а также спроектированы и построены инженерные коммуникации с учетом жестких природоохранных требований этой страны, пишет БЕЛТА.
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