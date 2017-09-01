У «Оливарии» новый гендиректор из Украины

Сегодня у старейшего минского пивзавода «Оливария», который входит в Carlsberg Group, сменился гендиректор. На место россиянина Дениса Шерстенникова пришел украинец Олег Хайдакин.

Какой бэкграунд у этого топ-менеджера, TUT.BY рассказали в компании.

Россиянин Денис Шерстенников управлял компанией четыре года и теперь переходит на пост гендиректора Carlsberg Bulgaria. Его место в «Оливарии» с 1 сентября занял украинец Олег Хайдакин, который до этого работал вице-президентом по продажам Carlsberg Ukraine.

Назначения соответствуют политике Carlsberg Group — ротировать кадры и развивать таланты внутри организации, отметили в компании.

Олег Хайдакин родился 29 января 1970 года в Украине. В 1991 году окончил Донецкое высшее военное политическое училище по специальности социология и психология. Позднее получил профессиональный сертификат в области менеджмента в Open University (Англия).

Его карьера началась в 1996 году c позиции торгового представителя компании Japan Tobacco International. Потом занимал должности супервайзера, менеджера по работе с ключевыми клиентами, регионального менеджера по продажам в этой компании. С 2004 по 2010 годы Олег Хайдакин занимал ряд позиций в службах продаж и маркетинга в компании Imperial Tobacco Group в различных странах СНГ. С 2010 года управлял бизнесом компании на рынках Казахстана, Армении, Грузии, Молдовы. В 2015-м стал вице-президентом по продажам Carlsberg Ukraine. Женат, воспитывает четверых сыновей.

Напомним, у руля еще одной большой белорусской пивоваренной компании — «Лидское пиво» — стоит литовец Аудрюс Микшис.

