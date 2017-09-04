Белорусская компания поставила Киевскому речному порту баржи
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
03 сентября 2017
АА
Перевозчик крупногабаритных грузов, белорусская компания «Белдортяжтранс», продала две своих баржи Киевскому речному порту.
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Как сообщила администрация порта, это несамоходные баржи-площадки, предназначенные для перемещения генеральных, сухих навальных грузов и контейнеров. Грузоподъемность каждой из барж составляет 1060 тонн. Они прибыли в порт в конце августа и в скором времени будут использованы для обслуживания грузопотоков.
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