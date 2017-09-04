Белорусская компания поставила Киевскому речному порту баржи

Как сообщила администрация порта, это несамоходные баржи-площадки, предназначенные для перемещения генеральных, сухих навальных грузов и контейнеров. Грузоподъемность каждой из барж составляет 1060 тонн. Они прибыли в порт в конце августа и в скором времени будут использованы для обслуживания грузопотоков.

Украинские СМИ отмечают, что в последние шесть лет объемы перевозок по внутренним водам Украины уменьшились почти вдвое. Но в экономической зоне реки Днепр расположены множество предприятий, которым было бы удобно транспортировать свои грузы по реке.

На сайте «Белдортяжтранса» отмечается, что компания занимается организацией и перевозкой сложных крупногабаритных и тяжеловесных грузов (до 1000 тонн), упор делается на территорию Беларуси, стран СНГ и Европы.