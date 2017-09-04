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Белорусская компания поставила Киевскому речному порту баржи

Компании

ЕЖЕДНЕВНИК, 03 сентября 2017

АА

Перевозчик крупногабаритных грузов, белорусская компания «Белдортяжтранс», продала две своих баржи Киевскому речному порту.

Белорусская компания поставила Киевскому речному порту баржи

katalogsaytov.mirtesen.ru

Как сообщила администрация порта, это несамоходные баржи-площадки, предназначенные для перемещения генеральных, сухих навальных грузов и контейнеров. Грузоподъемность каждой из барж составляет 1060 тонн. Они прибыли в порт в конце августа и в скором времени будут использованы для обслуживания грузопотоков.

Украинские СМИ отмечают, что в последние шесть лет объемы перевозок по внутренним водам Украины уменьшились почти вдвое. Но в экономической зоне реки Днепр расположены множество предприятий, которым было бы удобно транспортировать свои грузы по реке.

На сайте «Белдортяжтранса» отмечается, что компания занимается организацией и перевозкой сложных крупногабаритных и тяжеловесных грузов (до 1000 тонн), упор делается на территорию Беларуси, стран СНГ и Европы.

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