Известная белорусская IT-компания Taucraft ведет переговоры с инвестором
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
03 сентября 2017
АА
Об этом рассказал основатель бизнеса Михаил Дубаков на встрече с сотрудниками компании.
Probusiness.io
Taucraft была создана им в 2004 году и разрабатывает систему управления проектами Targetprocess, которой пользуются более 1,5 тысяч компаний из 50 стран мира.
«Мы заканчиваем переговоры и через пару недель будем знать финальное решение. Так что ждать осталось недолго», - рассказал Михаил Дубаков (48-е место в топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси-2017) на традиционной встрече с сотрудниками компании.
По его словам, инвестиции необходимы для нового этапа в развитии бизнеса.
«Компания сейчас в таком положении, что для роста нужны деньги, которых нет. Расти органично уже не получается», - цитирует его dev.by. - Можно все оставить как есть, перестать переживать о росте и спокойно работать. Но мы хотим создать что-то более значительное и заметное на рынке, и тут уже без дополнительных инвестиций ничего не выйдет. Мы всегда строили инженерную организацию, оставляя sales & marketing на задворках, и сейчас на построение этого отдела тупо нет денег, потому что S&M в целом дорогое удовольствие».
По словам основателя Taucraft, проект был удачен.
«Самое важное — попасть в правильное время с правильным продуктом, угадать контекст» - считает Михаил Дубаков. - Мы угадали. Но вернёмся назад: Jira на нашем рынке появилась в 2009 году, когда мы уже были на нём 3-4 года. Сейчас она — лидер рынка, а мы на вторых ролях. С этой точки зрения мы проиграли рынок. Почему это случилось? Не заметили, не обратили внимание. И всё. Это частое явление: типичная дилемма инноватора, когда компании в упор не видят конкурентов или видят слишком поздно. Как можно было выиграть у Jira? Ретроспективно можно было что-то придумать, но какой уже смысл. Сейчас единственный шанс — переизобрести наш продукт заново и выйти на другие рынки. Иначе мы никогда не добьёмся большей роли».
«Мы на довольно специфическом рынке. В Беларуси на нём присутствует только Atlaz.io, появилась недавно совсем. Да и вообще продуктовых B2B компаний тут почти нет. Не у кого спросить совета. Чуваки, которые продают мобильные компании, нам ничего хорошего не скажут: у них другой контекст. Можно взять смежный рынок, похожий на нас, это звучит получше. Но мы в Беларуси, а я интроверт, поэтому мы так не делаем. Помогло бы это? Если бы мы были в Долине, где куча народу, и я ходил бы на тусовки — возможно», - отметил Михаил Дубаков.
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