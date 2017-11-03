Холдинг «Белресурсы» увеличил заготовки вторичных ресурсов на 7,1 процентов

Итоги работы холдинга за 9 месяцев 2017 года были подведены на Совете директоров. На заседании было отмечено, что по холдингу достигнут темп прироста общего объема заготовок вторичных материальных ресурсов (ВМР) на 7,1%.

Как было отмечено, по отходам бумаги и картона – на 5,8%, по отходам стекла – на 15,5%, по полимерным отходам – 12,4%. В то же время, допущено снижение объемов заготовок на 18,6% по резиносодержащим отходам.

В целом, удельный вес заготовок ВМР от населения в общем объеме заготовок за январь – сентябрь 2017 года в целом по холдингу составил 56,3 %, (на 8,2 процентных пункта выше показателя аналогичного периода прошлого года).

Обществами холдинга «Белресурсы» увеличены к соответствующему периоду прошлого года объемы заготовок вторичных материальных ресурсов от населения на 3 326,2 тонны, в том числе по макулатуре – на 1 220,7 тонны, стеклобою – на 1 839,0 тонн, полимерным отходам – на 126,8 тонны, резиносодержащим отходам – на 141,3 тонны.

Как подчеркнул заместитель генерального директора Государственного торгово-производственного объединения «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы» Гадад Галимов, «проводимая в обществах работа по повышению эффективности использования материально-технической базы заготовок позволила увеличить за 9 месяцев 2017 года объем сбора (заготовки) на 1 приемозаготовительный пункт в целом по холдингу на 26,7 тонны".

Кроме того, с января по сентябрь 2017 года на перерабатывающие предприятия поставлено 6 729,1 тонны отходов стекла для республиканских государственных нужд, что позволило выполнить доведенное исполкомами задание на 108,8%.

Доведенное задание 9 месяцев 2017 года государственного заказа на поставку лома и отходов черных металлов в целом по холдингу «Белресурсы» выполнено на 153,0%, по поставке лома и отходов цветных металлов – на 242,4%.