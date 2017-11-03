Экс-совладелец Wargaming стал одним из основателей «русской партии» на Кипре

На Кипре недавно была зарегистрирована политическая партия «Эго о политис» (в переводе с греческого — «Я гражданин»), одним из основателей которой является бывший совладелец Wargaming.net Иван Михневич.

В местном интернете «Эго о политис» называют «русской партией», потому что ее основали хоть и граждане Кипра, но выходцы из стран бывшего СССР. Михневич значится вице-президентом партии, а возглавляет ее российский предприниматель Алексей Волобоев, проживающий на средиземноморском острове уже более 15 лет и успевший создать русскоязычную радиостанцию Кипра «Русская Волна» и ресторан «Тарас Бульба», пишет TUT.BY.

«Нас тут окрестили „русской партией“, но это не совсем так, — сказал Михневич в интервью „Медузе“. — Интересы русского комьюнити, само собой, нам тоже близки, но мы готовы услышать всех — армян, евреев, ливанцев, кого угодно». По его словам, в политику он пошел из-за ситуации в стране: даже высшее руководство Кипра признает, что страна превращается в «банановую республику» (в том смысле, что экономика здесь зависит исключительно от туризма и не развивается в других направлениях), и если пустить дело на самотек, то превратится в нее окончательно.

Михневич считает, что этнократия — исключительное господство представителей одной этнической группы в политическом классе — большая проблема Кипра. В частности, по его словам, она препятствует переориентированию кипрской экономики в сторону хай-тека — а именно интересы этой индустрии собирается представлять новая партия.

«Мне здесь еще жить достаточно долго, потому для нас задача — трансформировать местное общество в более комфортное и более пригодное для нас, — объясняет Иван Михневич. — Но и для них это тоже будет намного лучше: просто государство станет богаче, и все». На вопрос, почему он не пытался таким же образом менять к лучшему родную Беларусь, предприниматель отвечает, что «там это в принципе невозможно».

Ранее в интервью TUT.BY Михневич признался, что Беларусь для него пока является «закрытой страной по причинам фактической недальновидной политики, проводимой в отношении бизнеса». «Мне больно видеть отрицательную селекцию, проводимую на моей родине», — резюмировал он.

Летом этого года стало известно, что Иван Михневич продал долю в Wargaming.net и занялся развитием собственных проектов. Собеседники «Медузы» рассказали, что процесс был болезненным.

Алексей Волобоев в интервью РИА "Новости" заявил, что партия «Эго о политис» намерена участвовать в выборах в Европарламент и в кипрский парламент. «Если бы мы не хотели участвовать в выборах, мы бы не делали партию. Мы будем участвовать в выборах в Европарламент (в 2019 году), в выборах в парламент Кипра (в начале 2018 года)», — сказал он.

