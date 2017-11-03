Маркетинг: методы и приемы

Маркетинговыми методами и приемами называется совокупность действий и способов их выполнения, направленная на удовлетворение реальных потребностей как компании, так и потребителя.

Наиболее популярные услуги маркетингового агентства могут быть направлены на:

Исследование внешней среды. Предусматривает анализ рынка за пределами компетенции конкретной компании и индивидуальных факторов. Готовая база сведений может применяться в целях определения дальнейших маркетинговых решений.

Изучение потребителей. Анализ может проводиться с применением демографических, географических и других методов исследований, доступных на https://sarmont.by/usluga/marketingovye-issledovaniya/.

Анализ актуальных и будущих продуктов. Направлен на разработку концепции внедрения нового товара или услуги, а также модернизации уже присутствующих в ассортименте компании. На основании результатов анализа, существующие товары, не приносящие желаемой прибыли, подлежат снятию с производства.

Исследование спроса. Целью маркетинга в данном случае является его формирование и стимуляция. Для достижения желаемых результатов могут использоваться рекламные метода, различные способы продаж, прочие финансовые стимуляторы.

Анализ цен. Применяется в рамках планирования ценовой политики и системы ценообразования. Результаты анализа позволяют определить способы применения цен, допустимые сроки кредитования, оптимальный уровень и тип скидок и так далее.

Примеры эффективных маркетинговых приемов для воздействия на клиента

В идеале, сотрудники компании начинают воздействовать на актуального или потенциального покупателя, с момента его первого посещения офиса, магазина, интернет-сайта. Удивительно, но элементарные приемы могут существенно менять мнение покупателя о предложении, степень его заинтересованности в нём.

Например, для формирования желания покупки конкретного товара, раскладка в магазине предполагает размещение схожих продуктов разной цены в непосредственной близости к этому товару. Цены соседствующих товаров могут быть как выше, так и ниже. Первые – лишают возможности покупки, вторые – кажутся недостаточно качественными. Таким образом, покупатель сам приходит к выводу о высокой выгоде товара, продвигаемого таким методом.

Зона возле касс активно применяется в целях повышения объема дополнительных покупок. Перечень товарных позиций состоит из продуктов низкой ценовой категории. Это могут быть витамины, жвачки, детские товары и так далее. Во-первых, их покупка не требует взвешенного подхода. Во-вторых, внимание человека, находящегося в очередь на кассу, к ассортименту гарантировано.