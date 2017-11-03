Руководитель не равно надсмотрщик? Бизнесмены искали ответ в рамках проекта «Бизнес в стиле FLEX»

Образовательный проект МТБанка «Бизнес в стиле FLEX» собрал топ-менеджеров, руководителей и собственников бизнеса, чтобы обсудить наболевшие для многих проблемы – разумное делегирование задач, создание в компании культуры, которая бы раскрывала, а не подавляла потенциала сотрудников, а также роль и главные задачи руководителя компании.

– Рано или поздно любая маленькая компания, вырастая, начинает задавать серьезные вопросы своему лидеру в тот момент, когда его возможностей перестает хватать на столь же качественное управление, какое он мог ей давать ранее. Это «ловушка основателя», когда лидер становится обузой для своей компании и тормозом на пути изменений, необходимых для роста. Из ловушки есть два выхода: либо ничего не делать, сохранить контроль, но осознанно оставить свою компанию в неизменном масштабе; либо делегировать полномочия подготовленным менеджерам, разделив с ними контроль, и далее масштабировать бизнес, опираясь на свою управленческую команду, – рассуждает Павел Малышко, директор по корпоративному бизнесу МТБанка.

Своим видением роли руководителя поделился Олег Хайдакин, генеральный директор «Пивзавода Оливария»:

– Люди – это драйвер бизнеса. Очень важно, чтобы сотрудники понимали цели и задачи компании, тогда можно расширять их полномочия. Ежегодно, когда сверстан план на следующий год, мы проводим собрание, где делимся ключевыми планами по развитию. Это сделано для того, чтобы люди чувствовали, что задачи не навязываются, а мы вместе движемся к единой цели. Тогда они работают по-другому, появляется обратная связь. Например, благодаря предложениям сотрудников мы повысили эффективность производства, ускорили логистические процессы. Роль руководителя – поддерживать эту атмосферу, помогать раскрываться потенциалу сотрудников. У меня демократический стиль, я доверяю и делегирую, крайне редко использую жесткую стратегию. Был случай, когда приехал работать в Азию, а там руководитель – человек, которому должны поклоняться. Я по привычке держался на равных, и это было воспринято как слабость. Когда мне однажды сказали: «Кто ты такой», мне пришлось изменить стиль управления.

Бизнес-тренер Вероника Коппек рассуждала на тему делегирования и мотивации при дистанционном менеджменте:

– Ошибка руководителей – пытаться каждый раз сравнивать действия подчиненных с вашей логикой. Эффект проекции мешает вам увидеть потенциал людей. Но одна и та же цель может быть достигнута разными способами, и потенциал может быть реализован по разному. И чтобы дать вашим людям себя проявить и завоевать доверие, вы должны дать им порулить.

Как подготовить компанию к передаче управления наемному руководителю, рассказал директор и управляющий партнер «Здесь и Сейчас» Александр Паньков:

– Можно пошутить: каждый собственник имеет право уничтожить свой бизнес любым знакомым для него способом. В том числе неправильной передачей управления наемному менеджеру. Я видел много примеров и знаю, что работает передача бизнеса управленческой команде. Не наемному менеджеру, а именно – подчеркиваю – команде управленцев, в которой есть генеральный директор. Он может быть наемный или «выращенный» внутри, неважно. Главное соблюдать несколько условий. Первое – время для подготовки компании к изменениям и для формирования управленческой команды. Минимально – от 1,5 лет. Делаю акцент на слове «от», срок может быть и больше – 2 или 3 года. Второе – глубокое погружение собственника в процесс передачи дел и подготовки управленческой команды. Третье – технологии передачи бизнеса от собственника к управленческой команде. Одна из проблем белорусского бизнеса: мы все время хотим «чуточку быстрей». И поэтому мы все время нарушаем технологию. И это не сразу заметно. «Прилетает» чуть позже, когда ты уже расслабился и не ожидаешь удара. Найм топ-менеджера, это как трансплантация, если ничего не делать, орган не приживется.

Директор по корпоративному бизнесу МТБанка Павел Малышко рассказал, что роль, которую выбирает руководитель, влияет на развитие компании в долгосрочной перспективе, на ее финансовое состояние.

– Кредитуя клиентов в банке и собирая информацию для финансового анализа, мы проводим глубинные интервью с собственниками и топ-менеджерами, наблюдаем за распределением полномочий и ответственности между членами управленческой команды. Закономерность такова: харизматичные и гиперответственные топы часто окружают себя невнятной и не вовлеченной командой. Рассказ топа восхищает банк, но часто сопровождается муторным взаимодействием с его управленцами. Сбор документов, бизнес-прогнозирование, финансовое моделирование – иногда на этих стадиях появляется ощущения работы со случайными безответственными людьми, представляющими компанию-заемщика. Получается, что self-made man, не делегируя, часто превращает свой бизнес в one man show, что вызывает у банка озабоченность, как только такой бизнес заявляет об амбициях роста, рассчитывая на помощь банка. Поэтому делегирование – это важно, это возможность для роста и гарантия спокойствия для финансирующего банка.

На семинаре «Бизнес в стиле FLEX» также выступили Андрей Алексеев, основатель, директор концертного агентства «Атом Интертеймент», Максим Маринич, руководитель маркетплейса Deal.by, Вадим Аванесов, директор, партнер ООО «ЛибретикГрупп» (сеть магазинов «Соседи», кафе «Васильки», «Пицца Темпо»), Андрей Гриневич, основатель и директор OZ.by и Павел Гордон, основатель, директор TDI Group.

Бизнес в стиле FLEX – образовательная инициатива МТБанка, направленная на развитие бизнеса клиентов. В ее основе лежит принцип гибкого обучения – инновационного формата, при котором участники семинаров имеют возможность увидеть изнутри, как строится бизнес самых успешных и передовых компаний. Это ответы на самые злободневные вопросы, опыт ведения бизнеса, полученный из уст преуспевающих бизнесменов страны, это емкое руководство к действию для тех, кто хочет сделать свою компанию успешной.