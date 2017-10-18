"Беллесбумпром" увеличил экспорт в Азербайджан в 2,3 раза

За январь-август 2017 года предприятия концерна "Беллесбумпром" экспортировали на рынок Азербайджана продукции на 9,44 млн долларов, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба концерна.

Основную долю в экспорте (более 54%) занимают пиломатериалы и фанера, а также древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты. Поставляются в эту страну также обои, мебель, спички, бумага, картон, двери, окна и прочие деревянные изделия.

Данное направление экспорта для предприятий концерна является весьма перспективным. По отгрузкам в страны СНГ темп роста экспорта наиболее динамичный в текущем году складывается по Кыргызстану (в 4,8 раза, но отгружено в целом на 2,7 млн долларов) и Азербайджану (в 2,3 раза на 9,4 млн долларов).

По объемам поставок в страны СНГ Азербайджан занимает четвертую позицию после России, Украины и Казахстана. Эта страна сегодня активно развивается, в Азербайджане ведется строительство многочисленных объектов, в том числе жилья, поэтому стройматериалы, мебель, обои и другие изделия для интерьера пользуются хорошим спросом. Качество белорусской продукции деревообработки полностью отвечает запросам потребителей.